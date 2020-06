TP. Vinh (Nghệ An): Trường mầm non Hoa Sen tự ý đốn hạ hai “cụ” Phượng vĩ vì cây bị mục

Hai "cụ" Phượng vĩ tuy có phần ít lá và hoa so với mọi năm, thân cây cũng xuất hiện một vài chỗ bọng, mục nhưng vẫn xanh tốt (Hình ảnh do cô Nguyễn Hồng Vân, Hiệu trưởng mầm non Hoa Sen cung cấp)