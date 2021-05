TP Vinh đề xuất tạm dừng cấp căn cước công dân phòng COVID-19

Trong đêm 6.5 và ngày 7.5, cán bộ nhân viên y tế Nghệ An đã tìm được trên 1.000 trường hợp F1, F2 của BN 3908 ở TX.Hoàng Mai. Ảnh: V.N

Ngày 7.5, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Thị Cẩm Tú ký văn bản số 2429 “Về việc đề xuất tạm dừng làm thẻ căn cước công dân”.

Theo nội dung văn bản, do việc cấp căn cước công dân tập trung lượng người lớn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong khi tại TP Vinh có trường hợp được xác định là F1 của bệnh nhân COVID-19 do tiếp xúc trong quá trình làm căn cước công dân, hiện đang cách ly tại TP. Vinh.

Do đó, UBND TP. Vinh đề nghị UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An xem xét cho dừng cấp căn cước công dân để phòng dịch COVID-19. Việc thực hiện cấp căn cước công dân sẽ được bố trí vào thời gian thích hợp.

Trước đó, vào đêm 6.5, tỉnh Nghệ An xác nhận ca dương tính COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng, là bệnh nhân ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Công tác xử lý, phòng ngừa đã được tiến hành hết sức khẩn trương. Hiện 5 thôn thuộc xã Quỳnh Lập đã được phong tỏa, cách ly xã hội toàn thị xã Hoàng Mai, lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn trường hợp, trong đó hơn 600 trường hợp cho kết quả âm tính.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động