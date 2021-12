Top món ăn đường phố Malaysia khiến du khách mê mẩn

1. Penang Assam Laksa

Sự tinh tế trong cách chế biến, nấu nướng, cộng với hương vị khác biệt đã khiến món ăn Assam Laksa của Malaysia chinh phục được từ người bản xứ, du khách gần xa cho đến những khẩu vị sành ăn của các nhà phê bình ẩm thực.

Xét về mặt hình thức, Assam Laksa trông có khá giống với các món bún của Việt Nam, món ăn này có nguyên liệu chính là những sợi mì màu trắng đục, to. Tuy nhiên linh hồn món ăn này lại nằm ở phần nước dùng được nấu từ cá thu và me chua vô cùng lạ miệng. Và cũng bởi có me nên nước dùng của Assam Lakssa có màu màu nâu đỏ khá đẹp mắt.

2. Ipoh Hor Fun

Món mì Ipoh này được tạo ra bởi cộng đồng người Hoa ở Perak. Họ đã đưa ẩm thực đặc trưng của mình vào bán đảo Mã Lai. Khi gọi món hor fun ở Ipoh, bạn sẽ nhận được một tô mì dẹt ngập nước dùng gà và tôm ngọt, sau đó được trang trí với hẹ, gà xé và tôm.

3. Nasi Lemak

Là một biểu tượng văn hóa của Malaysia, Nasi Lemak là món ăn không thể bỏ qua khi du khách đến nước này. Món ăn là sự hòa quyện tuyệt đỉnh của các hương vị: gạo thơm nấu trong nước cốt dừa và lá dứa, được ăn kèm với cá hoặc cánh gà chiên giòn, chả cá nướng, cá cơm bản địa, đậu phộng, trứng, dưa leo thái lát, tương ớt.

Khi thưởng thức Nasi Lemak, bạn sẽ cảm thấy mọi hương vị hấp dẫn nhất dường như tan chảy trong miệng, thơm và béo ngậy. Sự hấp dẫn đó đã giúp món Nasi lemak chinh phục được bao thực khách khi đặt chân tới Malaysia.

4. Chee Cheong Fun

Là món ăn vặt đường phố được người dân Malaysia yêu thích, song bánh Chee Cheong Fun lại có nguồn gốc từ Trung Quốc và mang đậm hương vị ẩm thực Singapore. Gần giống món bánh cuốn, lớp vỏ mỏng làm từ bột gạo, nhân tôm, xá xíu hoặc thịt bò, hòa quyện cùng nước sốt tương đen và một ít hạt mè rắc lên trên đã tạo nên hương vị vừa thân quen, vừa lạ miệng với du khách khi đến đất nước này.

5. Fried Bee Hoon

Fried Bee Hoon là một món ăn sáng chủ yếu khác của người dân Malaysia. Nguyên liệu chế biến món này gồm bún gạo xào với thịt lợn hoặc thịt gà thái mỏng, bạn có thể ăn kèm trứng rán, xúc xích, và bất cứ thứ gì theo khẩu vị ưa thích.

6. Satay

Nhắc đến những món ăn đường phố nổi tiếng Malaysia không thể bỏ qua Satay. Bạn có thể thấy món ăn này ở hầu hết các nhà hàng cũng như quán ăn bình dân. Satay chỉ đơn giản là những miếng thịt xắt lát xiên vào que, được nướng chín sau đó ăn cùng với nước thịt nấu đậu sốt cay (thường được gọi là Kuah). Thịt dùng cho món Satay chủ yếu là thịt gà, thịt dê, thịt bò. Tuy nhiên để đổi vị, đôi khi người ta cũng nướng cả thịt heo, thịt thỏ, thịt nai, cá…

Tác giả: Thu Hường

Nguồn tin: dulich.petrotimes.vn