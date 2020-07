Tỉnh Nghệ An: Trang trọng Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; đại diện các ban, sở ngành cấp tỉnh; đại diện huyện Nghi Lộc, xã Phúc Thọ; đại diện dòng họ và gia đình đồng chí Nguyễn Duy Trinh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh tên thật là Nguyễn Đình Biền, sinh ngày 15/7/1910 tại làng Cổ Đan, tổng Đặng Xá (nay là xóm 12, xã Phúc Thọ), huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng chí là hậu duệ đời thứ 15 của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Với 75 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng chí Nguyễn Duy Trinh được Đảng, nhân dân tin cậy giao phó nhiều trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị (1956 - 1976); Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao (1965 - 1980).

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh gắn với những trang sử hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Từ một thanh niên yêu nước, qua chiến đấu và tôi luyện trong phong trào cách mạng, đồng chí Nguyễn Duy Trinh trở thành chiến sỹ thuộc lớp cận vệ đầu tiên của Đảng, một học trò trung thành và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và ngành Ngoại giao nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh lễ kỷ niệm cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tấm gương sáng, đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp đổi mới quê hương đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đọc diễn văn ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và cống hiến của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao, đồng chí Nguyễn Duy Trinh đã đóng góp một phần công sức của mình để xây dựng hoàn thiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, phù hợp với tình hình mới, nhằm đoàn kết, tập hợp lực lượng quốc tế hiểu đúng Việt Nam, giúp đỡ, ủng hộ Việt Nam đánh Mỹ; Đó không chỉ là thắng lợi về chính trị ngoại giao mà cả về kinh tế, quốc phòng, đảm bảo nguồn lực cũng như hậu thuẫn rất cần thiết cho cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân ta.

Với bản lĩnh cách mạng, trí tuệ mẫn tiệp và sự hy sinh không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn dân tộc. Kinh nghiệm và bài học mà đồng chí Nguyễn Duy Trinh để lại trên mặt trận ngoại giao vẫn còn nguyên giá trị đối với quá trình hội nhập quốc tế của chúng ta hôm nay.

"Dù trên cương vị nào và ở bất cứ nơi đâu, quê hương Nghệ An - nơi “chôn nhau cắt rốn” vẫn được đồng chí Nguyễn Duy Trinh dành nhiều tình cảm đặc biệt. Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An mãi mãi tự hào về đồng chí Nguyễn Duy Trinh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An và chính Đồng chí cũng rất tự hào về quê hương và con người xứ Nghệ - thủy chung, son sắt và sâu nặng nghĩa tình" - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi lễ.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, hoàn thành mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn, tiếp bước các thế hệ cách mạng tiền bối, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra.

Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 và Thông báo số 55 ngày 20/4/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An. Chuẩn bị thật tốt cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, trong đó xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, chủ trường định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với thực hiện tiến bộ xã hội; Gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; lấy xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị và nhân dân; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy - nguồn lực của nền kinh tế; Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng..

"Xin nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ, Đảng ta và các thế cách mạng tiền bối đã lựa chọn, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện bằng được tâm nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa là “xây dựng Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá”, đáp ứng mong mỏi của Trung ương, của đồng bào cả nước và của nhân dân tỉnh nhà" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy Tộ - con trai đồng chí Nguyễn Duy Trinh đại diện, gia đình dòng họ cũng đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An đã tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh.