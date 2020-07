Nghệ An: Nơm nớp lo sợ qua cầu Khe Su thi công dang dở

Your browser does not support the video tag.

Cầu Khe Su có vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng trên trục đường Hương Phú Hành đi vào các xã Hương Sơn, Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được khởi công xây dựng từ đầu năm 2018. Trước đây, tràn Khe Su hễ vào mùa mưa bão nước ngập lụt chia cắt, cô lập các xã phía trong với thị trấn Tân Kỳ.

Cầu Khe Su thi công dang dở, đường lên cầu khúc cua tay áo nhưng không có biển báo hay rào chắn cảnh báo công trường rất nguy hiểm cho người dân đặc biệt là vào buổi tối.

“Năm 2017 người dân cứu được người và xe máy bị lũ cuốn trôi ở tràn. Khi bắt đầu làm cầu dân rất vui vì giờ bão lụt cũng không bị cô lập nữa. Trước Tết vừa qua, công nhân có đổ đất hai bên đầu cầu cho dân đi nhưng lâu nay không thấy công nhân làm nữa. Máy móc cũng nằm im một chỗ, sắt thép hai bên đầu cầu gỉ sét hết”, một người dân sống gần đó cho biết.

Hai bên đầu cầu sắt thép được che chắn sơ sài nên đã hoen gỉ

Qua quan sát tại cầu Khe Su, hai bên đầu cầu được đổ đất làm lối lên cầu, biển báo, rào chắn công trường không có tác dụng cảnh báo, hướng đi từ xã Hương Sơn ra thị trấn Tân Kỳ có đoạn khúc cua tay áo nếu không cẩn thận dễ xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm. Hai bên đầu cầu có những thanh sắt thép được cố định thành các hình khối nhưng không che chắn cẩn thận nên đã hoen gỉ, chĩa ngược lên trời như chông.

Những thanh sắt này chĩa ngược lên trời như chông, nếu người dân không may ngã vào sẽ rất nguy hiểm

Trao đổi với ông Nguyễn Viết Đức, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tân Kỳ thì được biết đây là dự án có nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện với số vốn gần 15 tỷ đồng. Cầu được khởi công xây dựng từ năm 2018. Về cơ bản cầu đã hoàn thành chỉ còn hạng mục lan can mềm và đường bê tông hai bên đầu cầu. Trước tết đơn vị đã cho đổ đá bây để cho người dân lưu thông qua lại cầu. Hiện tại do thiếu vốn nên tạm dừng thi công.

Chủ đầu tư là UBND huyện Tân Kỳ còn đơn vị thi công là Công ty Hồng Trường, dự kiến cầu được xây dựng trong vòng 24 tháng. Ông Đức cho biết thêm.

Tác giả: Hà Thủy

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn