Tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh từ nay đến ngày kỷ niệm tăng cường tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tấm gương về đạo đức cách mạng sáng ngời của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản suốt đời hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, cơ sở, quyết tâm triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực như: Tổ chức lễ dâng hương, lễ kỷ niệm quy mô cấp tỉnh dự kiến vào ngày 06/9/2022; đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban, ngành dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và thăm thân nhân đồng chí Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh; tôn tạo, trùng tu khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Phong, tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học tại tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, xây dựng phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Lê Hồng Phong; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn toàn tỉnh về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Pa-nô, áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ấn phẩm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, thi tìm hiểu, trưng bày lưu động bằng hình ảnh, tư liệu...

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong - người cộng sản kiên cường, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nghệ An và dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau noi theo ý chí cách mạng kiên cường, khí phách hiên ngang và đạo đức trong sáng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Tác giả: Sỹ Thành

Nguồn tin: nghean.gov.vn