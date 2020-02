Tiếp bài Công ty 24 có xâm phạm quyền lợi người lao động: Đề nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An liên quan đến những sai phạm của Công ty 24. Trong đó, đề nghị BHXH tỉnh tập hợp hồ sơ vi phạm chế độ bảo hiểm của Công ty CP đầu tư và xây dựng 24 để chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để xử lý theo quy định.