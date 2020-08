Tiến sĩ Bùi Quang Tín tự rơi lầu tử vong: Có thỏa đáng?

Liên quan vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong nghi rơi từ tầng cao chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè, TP HCM), mới đây, Công an TP HCM cho biết, vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác tội phạm.

Kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và kết quả ghi lời khai nhân chứng, nhìn thấy ông Tín tự trèo qua lan can giếng trời tầng 14 và rơi xuống, phù hợp với dấu vết ADN của ông Tín tồn tại trên lan can khu vực giếng trời của tầng 14 Block D2. Kết quả giám định pháp y tử thi, giải thích kết quả pháp y tử thi, kết luận nguyên nhân tử vong của ông Tín là do đa chấn thương. Trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221mg/100ml, không có độc chất.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nguyên nhân tử vong là do ông Tín tự rơi từ tầng 14 xuống tầng trệt Block D2, Chung cư New Sài Gòn. Vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM không khởi tố vụ án hình sự.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra xác minh vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong kết luận là không có dấu hiệu tội phạm gây bất ngờ đối với nhiều người.

Luật sư Cường cho rằng, nếu không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án hình sự thì người thân gia đình luật sư, tiến sĩ Bùi Quang Tín có thể khiếu nại quyết định này để được xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 471 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, thời hiệu khiếu nại là 15 ngày kể từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi tố tụng mà người đó cho rằng có vi phạm pháp luật. Trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan mà người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Như vậy theo quy định của pháp luật thì bố mẹ, vợ con tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án của cơ quan điều tra trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày thụ lý đơn khiếu nại, cơ quan điều tra phải có quyết định giải quyết chấp nhận hoặc không chấp nhận nội dung khiếu nại.

Trong trường hợp chấp nhận nội dung khiếu nại thì sẽ hủy bỏ quyết định không khởi tố để khởi tố vụ án, nếu không chấp nhận khiếu nại thì người thân của ông Tín có quyền khiếu nại lần hai đến viện kiểm sát để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc này, cơ quan tố tụng cần phải làm rõ trước khi tử vong, ông Tín có mâu thuẫn, thù oán với ai không, có xảy ra xô xát với ai không? Những ai có mặt tại hiện trường vụ án khi xảy ra vụ việc? Với lan hành lang tầng 14 can cao như vậy thì liệu nạn nhân có thể tự ngã được không? Nếu không ngã thì lý do tại sao lại trèo qua đó để nhảy xuống? Hành vi trèo qua lan can có thể được thực hiện như thế nào...? Ông Tín thường ngày khi uống rượu có hay bị mất kiểm soát về hành vi không? Ông Tín có nghiện rượu bia hay không, lời khai của những người làm chứng có gì mâu thuẫn với những dấu vết để lại trên hiện trường hay không?...

Cần phải làm rõ tất cả những vấn đề này mới có thể có kết luận khách quan, chính xác. Với kết luận của cơ quan tố tụng như vậy thì nhiều giả thiết sẽ được đặt ra: Nếu một người không có mâu thuẫn, thù oán với ai, gia đình hạnh phúc, không có bế tắc, quẩn mắc gì thì không có lý do gì để tự tử? Nếu một người thường ngày uống rượu quá chén sẽ đi ngủ thì không lý do gì lần này lại tự trèo qua lan can?

Trường hợp người nghiện rượu thường xuyên có những hành vi bất thường, mất kiểm soát hoặc người sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác, mất kiểm soát hành vi thì mới có thể thực hiện hành vi trèo lên cao rồi nhảy xuống như vậy.

Bởi vậy, việc đánh giá về mức độ nhận thức của người của ông Tín khi uống rượu là rất cần thiết để xác định có xảy ra tình trạng mất kiểm soát về hành vi hay không? Tất cả những nội dung này cần phải làm sáng tỏ, phân tích một cách khoa học, có logic dựa trên diễn biến tâm lý để có kết luận chính xác.

Có thể nói rằng đây không phải là vụ việc cán bộ rơi từ tầng cao xuống tử vong lần đầu tiên nhưng là vụ việc chưa có lời giải đáp thỏa đáng với dư luận. Bởi vậy, cơ quan chức năng cần phải thận trọng trong việc xem xét đánh giá và có những kết luận chính xác, đảm bảo công bằng và thuyết phục dư luận về tính khách quan, vô tư cũng như tính chính xác của các quyết định tố tụng.

