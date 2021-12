Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho tất cả can, phạm nhân

Cán bộ y tế tiêm vaccine cho phạm nhân tại Nghệ An. Ảnh: CANA

Trước đó, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An và cán bộ Trại tạm giam đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh; vận động các can, phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine và thực hiện dẫn giải can phạm, phạm nhân đến nơi tiêm chủng.

Trước khi tiêm, can, phạm nhân được tư vấn, kiểm tra sức khỏe theo các bước từ khai báo y tế đến khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp...

Bệnh viện Công an tỉnh cũng đã bố trí nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ.

Quá trình tiêm, 100% can, phạm nhân được tiêm chủng theo đúng quy định, đảm bảo trật tự và các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho tất cả can, phạm nhân tại nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn.

Hoạt động này nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời thể hiện tính nhân văn, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giam, tạm giữ và phạm nhân đang thi hành án trên địa bàn.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: Báo Lao Động