Thủng đại tràng, tổn thương gan do Sán lá Gan

Người bệnh đến Bệnh viện Quốc tế Vinh khám và nội soi đại tràng thấy có hình ảnh Polyp đại tràng, hẹp thâm nhiễm cứng đại tràng, góc gan. Bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng thấy đại tràng góc gan và phần cao đại tràng lên thành dày không đều, ngấm thuốc mạnh và không đồng nhất, xâm lấn lớp mỡ xung quanh đại tràng và phúc mạc thành, các khối thứ phát nhu mô gan phân thùy V, VI nằm cạnh nhau, khối lớn nhất 53 x 37 mm.

Bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng phải di căn gan và chỉ định phẫu thuật cắt ½ đại tràng phải. Với khối u lớn, xâm lấn tổ chức mở xung quanh và di căn gan nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở.

Hình ảnh về sán lá gan

Trong quá trình phẫu thuật, Phẫu thuật viên phát hiện có dịch mủ vùng gầm gan (cấy mủ làm kháng sinh đồ), tổn thương dạng khối làm chít hẹp đại tràng góc gan, có dấu hiệu dò mặt sau ngoài khối tổn thương. Các tổn thương ở gan nằm sát bề mặt gan đặc biệt hạ phân thùy VIII rất dễ vỡ. Vì vậy, phẫu thuật viên cần cẩn thận và có kinh nghiệm tốt để loại bỏ những tổn thương.

Sau 2 tiếng rưỡi phẫu thuật, tổn thương khối đại tràng được gửi làm giải phẫu bệnh và cho làm thêm xét nghiệm về huyết thanh sán lá gan. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là thương tổn do ký sinh trùng, xét nghiêm huyết thanh dương tính với sán lá gan.

Phác đồ kết hợp chăm sóc hậu phẫu ổn định và điều trị sán lá gan ngay cho người bệnh được áp dụng. Hiện tại, sức khỏe của người bệnh đã hồi phục tốt và tiếp tục lịch hẹn tái khám đánh giá thương tổn ở gan.

Hình ảnh đoạn đại tràng bị tổn thương do sán lá gan gây nên

Sán lá gan là một loài ký sinh trùng, nó có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường tiêu hóa, sau đó sẽ gây ra nhiều loại bệnh lý ở các cơ quan trong cơ thể. Khi đi vào cơ thể người, loại ký sinh trùng này chủ yếu sống ở vùng gan và đường mật. Trường hợp này là ca bệnh hiếm, lần đầu tiên được ghi nhận tại Bệnh viện Quốc tế Vinh khi tổn thương do sán gây ra ở đại tràng. Đây là bệnh lý mãn tính, thậm chí có thể kéo dài hàng chục năm. Bệnh được phân loại thành sán lá gan lớn và sán lá gan nhỏ. Phần lớn những người mắc bệnh này là do không may ăn phải các loại rau sống mọc dưới nước như ngổ, rau cần, xà lách hoặc do nguồn nước bị nhiễm ấu trùng sán.

Những dấu hiệu cảnh báo tình trạng Sán lá gan:

- Đau vùng gan: Người bệnh có thể thường xuyên cảm thấy đau bụng ở vùng gan, cảm giác đau thường âm ỉ, vị trí đau lan rộng ra phía sau lưng hoặc bên trái và có thể đau tới vùng thượng vị. Nhưng trong một số trường hợp, người bệnh có thể chỉ cảm thấy khó chịu, buồn nôn và đầy bụng.

- Rối loạn tiêu hóa, chẳng hạn như tình trạng tiêu chảy.

- Sốt nhẹ hoặc có kèm rét run nhưng cũng có thể cắt cơn sốt khá nhanh.

- Chóng mặt, thường xuyên vã mồ hôi.

- Những bất thường ở da bao gồm vàng da, có nổi mề đay, da tái xanh do thiếu máu.

- Gan sưng to, có thể cảm nhận khi sờ trên lâm sàng nhưng tùy theo mức độ của người bệnh

- Có thể có dịch trong ổ bụng.

- Người bệnh mệt mỏi, chán ăn dẫn đến sụt cân.

Các bác sỹ đang tiến hành ca phẫu thuật

Những đường lây truyền bệnh:

Bệnh sán lá gan ở người chủ yếu lây qua đường tiêu hóa do người bệnh ăn phải đồ ăn hoặc các loại thức uống có chứa ấu trùng sán. Bệnh cũng được lây truyền từ người bệnh sang người lành theo đường tiêu hóa.Đối tượng được cho là nguy cơ bị bệnh cao hơn những người khác:

- Sống ở những nơi có nhiều người nhiễm bệnh hoặc gần những vùng sông nước, đặc biệt là những khu chăn nuôi gia súc, bò, trâu, cừu,…

-Thường xuyên ăn rau sống, thịt cá sống, đặc biệt đã từng ăn rau sống ở vùng có dịch.

Biện pháp phòng ngừa:

- Đảm bảo ăn chín uống sôi.

- Sử dụng nguồn nước sạch.

- Không ăn những loại thực vật tươi sống ở các vùng nước gần khu chăn nuôi.

- Rửa sạch trái cây trước khi ăn.

- Tuyên truyền về những đường lây nhiễm bệnh và cách thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Trong trường hợp có dịch cần nhanh chóng khoanh vùng dịch và kiểm soát dịch nhanh chóng.

Phần lớn người bệnh thường khó nhận biết triệu chứng do triệu chứng không đặc hiệu hoặc có nhiều trường hợp không biểu hiện triệu chứng lâm sàng và chỉ phát hiện ra bệnh cho đến khi đã xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng. Trong trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, nên đến cơ sở y tế khám và điều trị sớm.

Tác giả: Kim Chung

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn