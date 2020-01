Thuê xe tự lái ngày Tết: "Cháy hàng", giá tăng cao ngất ngưởng

Thuê xe tự lái ngày Tết "cháy hàng"

Từ trước ngày Tết Nguyên đán, nhiều công ty, đơn vị kinh doanh thuê xe tự lái dài hạn, ngắn hạn ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM đều trong tình trạng “khan xe” bởi lượng khách tìm đến dịch vụ này tăng đột biến.

Trao đổi với phóng viên xe báo Vietnamnet, anh Vĩnh Nam, đại diện công ty AVIS có quy mô 700 xe ô tô cho thuê tự lái trên toàn quốc cho biết: "Công ty chúng tôi có 3 chi nhánh cho thuê ô tô tự lái. Riêng ở điểm Hà Nội đã full xe cách đây 2 tuần, ở Đà Nẵng đến nay cũng full 100%, còn Sài Gòn lượng xe vẫn còn rất ít. Ở Sài Gòn dự kiến 1-2 ngày nữa cũng sẽ hết xe.

Công ty AVIS có quy mô 700 xe ô tô cho thuê tự lái trên toàn quốc nhưng vẫn cháy hàng đợt Tết này.

Cũng theo anh Vĩnh Nam, so với ngày thường, lượng khách đặt thuê xe tự lái ngắn hạn từ 7-10 ngày tăng mạnh 120-200%. “Ở các điểm nóng như Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, sau lễ khách hành hương, lễ chùa đông nhưng nếu không đặt xe trước thì đến đó khách cũng khó kiếm được xe để đi vì hiện tại hầu hết các nơi đều kín đơn đặt hàng”, anh Nam nói.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh, chủ một cơ sở cho thuê ô tô tự lái ở Đà Nẵng cũng cho biết: “Cách đây 5 ngày hơn 30 chiếc ô tô của chúng tôi đã kín khách đặt. Vì lượng khách hỏi vẫn ngày một tăng nên tôi quyết định huy động thêm 10 xe để phục vụ khách nhằm mục đích giữ mối là chính. Khách đông quá nên chúng tôi cũng chỉ ưu tiên những khách thuê trọn gói hạn từ 7-10 ngày hơn”.

Chị Hạnh cho biết, như mọi năm, những xe có giá thuê tầm trung từ 600.000-1 triệu đồng/ngày như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Vios… vẫn được ưa chuộng hơn. Số khác chọn các xe SUV như Toyota Innova, Fotuner; Ford Escape, Everest; Hyundai SantaFe, Honda CR-V cho các chặng đường dài về quê, hoặc du xuân.

Nói về thủ tục cho thuê xe tự lái anh Nam cho biết, cho thuê tự lái các đơn vị đều phải tuân thủ về pháp lý nên cũng không phải cạnh tranh nhiều. Thủ tục cho thuê ô tô tự lái ngày càng được điều chỉnh thoáng hơn. Nếu như khách là người nước ngoài thì phải có hộ chiếu, thẻ tín dụng, bằng lái quốc tế. Khách ở Việt Nam thì phải có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bằng lái hoặc hộ chiếu. Tất cả đều phải còn thời hạn sử dụng.

Giá thuê tăng đột biến

Theo tìm hiểu, do nhu cầu đi lại, thuê xe của khách hàng tăng mạnh kéo theo giá thuê xe cũng tăng cao đáng kể. Tại nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái ở Hà Nội đều báo giá thuê đã tăng từ 20-60% so với ngày thường. Đơn cử như xe Kia morning 2016 Si AT, Hyundai Grand i10 từ 600.000 đồng/ngày tăng lên 1.100.000 đồng/ngày; Toyota Vios tăng từ 800.000 đồng/ngày lên 1.400.000 đồng/ngày… Muốn thuê xe, khách hàng phải cam kết thuê ít nhất 7-10 ngày. Tính trọn gói, khách hàng thuê xe phải chi trả một khoản tiền không nhỏ, từ 7 - 25 triệu đồng trong mấy ngày Tết. Tuy nhiên điều đáng nói là đa số các cơ sở đều báo hết xe đến thời điểm 29 Tết.

Giá thuê xe tự lái ngày Tết tăng mạnh được cho là xu hướng tất yếu khi nhu cầu đi lại của người tiêu dùng ngày càng cao.

Anh Vĩnh Nam cũng cho biết, giá thuê tính theo mẫu xe, đời xe. Hiện tại giá thuê xe tự lái tại AVIS tăng khoảng 20% so với ngày thường.

Ví dụ một chiếc Toyota Innova ngày thường thuê 900.000 đồng /ngày thì ngày Tết tăng lên 1,1-1,5 triệu/ngày tùy theo đời xe. Toyota Forutuner ngày thường 1,1 triệu thì ngày Tết tăng lên mức 1,3-1,6 triệu đồng.

‎Không chỉ những dòng xe trung bình hút hàng, giá tăng cao mà với dòng xe sang năm chỗ như Mercedes, BMW báo giá cũng tăng cao hơn ngày thường 30-40% và còn khá ít xe cho thuê.

Là khách hàng thuê một chiếc Toyota Fortuner 9 ngày để chở cả gia đình 4 người từ Hà Nội về Quảng Bình ăn Tết, anh Nguyễn Tiến Mạnh 38 tuổi chia sẻ: “giá thuê xe năm nay tăng chóng mặt khiến tôi cũng bất ngờ. Như chiếc Fortuner nếu như dịp ngày thường như đợt giữa tháng 8 tôi cũng thuê từ Hà Nội về Quảng Bình 3 ngày để giỗ bố chỉ mất 3,2 triệu thì nay thuê 9 ngày nhưng tôi phải ngậm ngùi trả đến gần 14 triệu đồng, tính ra hơn 1,5 triệu/ngày. Đó là chưa kể tôi phải thuê, đặt cọc cách ngày 27 tôi về phải đến 3 tuần mới có giá đó. Chứ để cận thì không biết giá sẽ như thế nào”.

Hiện nay, bên cạnh sự tiện lợi, các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi thuê xe tự lái luôn tiềm ẩn mối nguy hại cho khách hàng khi vướng phải những xe không đạt chất lượng khiến bị mất tiền oan. ‎Bởi theo nhiều người có kinh nghiệm, hầu hết những xe cho thuê tự lái thường là xe cũ, chất lượng thấp, có thể có những lỗi mà khách hàng hay chủ cho thuê chưa phát hiện ra. Khách hàng nên kiểm tra thật kỹ khi nhận xe.

‎Để đảm bảo hơn khi thuê có thể dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại tình trạng xe để làm bằng chứng nếu sau này xảy ra tranh chấp. Bên cạnh đó, khách hàng cần kiểm tra kỹ tình trạng lốp sơ cua hay những bộ dụng cụ sửa chữa theo xe để đề phòng những sự cố đáng tiếc trên đường

Ngoài ra, người thuê xe cần thỏa thuận thật kỹ với cửa hàng cho thuê xe về những hỏng hóc về máy móc, những lỗi không thuộc về người vận hành để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có sau này.‎

Tác giả: Chi Bảo

Nguồn tin: Báo Vietnamnet