Thực phẩm kích thích mọc tóc nhanh

Cá

Một tin tốt lành cho các cô nàng thích ăn cá bởi thực phẩm này có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng làm cho mái tóc thêm chắc khỏe, bóng mượt, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của tóc. Các axit béo omega-3 có trong cá giúp nuôi dưỡng mái tóc rất tốt.

Thịt gà

Nếu không có đủ chất đạm, dễ gây rụng tóc mỗi ngày. Một phần gà 35 gram, khoảng 75% lượng protein sẽ giúp tóc chắc khỏe. Những người ăn chay có thể tiếp cận với đậu xanh (15 gram protein cho mỗi cốc nấu chín), hoặc đậu lăng (18 gram protein cho mỗi cốc nấu chín) để thay thế.

Các loại mầm, giá đỗ

Các loại mầm là một thực phẩm tuyệt vời để chấm dứt hoàn toàn việc gãy, rụng tóc và thúc đẩy sự phát triển của sợi tóc. Thường xuyên bổ sung các loại giá đỗ cung sẽ giúp mái tóc của bạn thêm phần bóng mượt và suôn mềm bởi chúng rất giàu protein và chất dinh dưỡng. Tốt nhất, bạn nên thêm thứ "thần dược" này vào thực đơn buổi sáng của mình để sớm có được "suối tóc" như ý.

Hạt bí ngô

Khoảng 1/2 tách hạt bí ngô rang cung cấp 19% nhu cầu hàng ngày của kẽm, một khoáng chất có thể giúp ngăn ngừa da đầu khô. Kết hợp các loại thực phẩm giàu kẽm khác như ngũ cốc, thịt lợn, sữa chua và hạt điều, để giúp bạn đạt đến lượng kẽm cần cho mỗi ngày.

Ớt chuông vàng

Ớt chuông vàng có gần 1,5 lần vitamin C so với cam (341 miligam, so với 63). Đây là điều vô cùng hữu ích cho bạn, vì vitamin C là chất chống oxy hóa giúp tăng cường tóc và nang lông, cũng như ngăn ngừa sự rụng tóc.

Hàu

Hàu là loại hải sản có chứa hàm lượng kẽm cao với hơn 493% giá trị hàng ngày của bạn. Ngoài ra hàu cũng là khoáng chất có tính chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ mái tóc.

Trứng

Trứng là một nguồn cung cấp tuyệt vời của những omega-3 nói trên, và chúng cũng chứa biotin. Biotin rất cần thiết cho sự phát triển của tế bào móng và tóc, được xem là trợ thủ đắc lực trong việc phòng ngừa và hạn chế rụng tóc. Nó cải thiện tình trạng tóc bị chẻ ngọn, giảm tiết bã nhờn cho da đầu, kích thích sự tăng trưởng của tóc, tăng tính đàn hồi cho sợi tóc. Nhưng bạn phải lưu ý nếu bạn ăn quá nhiều lòng trắng trứng có thể ngăn chặn sự hấp thu biotin vào cơ thể, gây ra sự cạn kiệt chất dinh dưỡng vi lượng này.

Hạt hướng dương

Chỉ cần một vài hạt nhỏ hướng dương có thể cung cấp cho bạn một nguồn dồi dào vitamin E. Chúng giúp tăng lưu lượng máu lên da đầu và thúc đẩy tăng trưởng tóc nhanh hơn.