Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào lúc 14h35 ngày 31/01/2020 trên QL5 đoạn qua địa phận thành phố Hải Dương.

Đoạn clip được camera hành trình ghi lại, người phụ nữ đã bất chấp nguy hiểm sang đường.

Dù tài xế bị bất ngờ trước hành động chạy băng qua đường nhưng anh vẫn có pha đánh lái xuất sắc cứu mạng người phụ nữ này.

Video: Mạng xã hội giao thông

Nguồn tin: Báo Giao thông