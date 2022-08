Your browser does not support the video tag.

Thót tim cảnh bé trai 10 tuổi lái phà chở khách qua sông Đồng Nai (Clip quay lại màn hình).

Ngày 30/8, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thân (ngụ huyện Vĩnh Cửu, chủ phà ĐN-0871) vì đã để "tài công nhí" 10 tuổi lái phà chở hành khách cùng phương tiện qua sông Đồng Nai.

Cụ thể, ông Thân bị xử phạt lỗi Vi phạm khi giao phương tiện cho người không có giấy phép chuyên môn theo quy định điều khiển; Không hướng dẫn hành khách sử dụng các thiết bị dụng cụ cứu sinh.

Cơ quan chức năng cũng tạm giữ giấy chứng nhận phương tiện thủy đối với phà ĐN-0871.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai yêu cầu chủ phà đến làm việc vào ngày 5/9.

Bé trai 10 tuổi cầm vô lăng lái phà chở khách qua sông Đồng Nai (Ảnh: A.X.).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé trai khoảng 10 tuổi điều khiển phà ĐN-0871 chở hành khách và phương tiện qua sông Đồng Nai gây xôn xao dư luận. Trên phà, không ai mặc áo phao theo quy định.

Người quay clip thốt lên: "Vừa đi phà vừa khóc thôi".

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định sự việc xảy ra vào ngày 21/8 tại khu vực đò ngang bến đò Hiếu Liêm - Trị An - Bình Dương thuộc huyện Vĩnh Cửu.

Bến đò Hiếu Liêm - Trị An - Bình Dương là bến đò chính kết nối huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) với huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Đoạn sông này nước chảy siết, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách đi phà qua lại.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí