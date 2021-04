Thót tim cảnh bé gái đuổi theo, chặn trước mũi xe tài xế mua bia không trả tiền

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc

Ngày 13/4, Ban Công an xã Nghi Trung cho biết, đơn vị đã hoàn thiện và chuyển hồ sơ đối tượng Phùng Ngọc Dũng (SN 1971, trú tại khối 7, phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò) cho cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, vào khoảng 13h10 ngày 12/4, Ban công an xã Nghi Trung nhận được tin báo của cháu Phạm Lê Na (SN 2006, trú tại xóm 9, xã Nghi Trung) về việc có người đàn ông điều khiển xe ô tô BKS 37A - 006.08 đến quán tạp hóa của nhà mình để mua 2 két bia lon Hà Nội trị giá 460.000 đồng.

Sau khi lấy bia, đối tượng lên xe bỏ trốn. Thấy vậy Na ra đứng chặn trước mũi xe thì bị đối tượng lái xe đẩy ngã ra đường để bỏ chạy.

Cháu Na đuổi theo xe thì bị đối tượng tông thẳng vào người. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận được tin báo, Ban công an xã Nghi Trung đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phùng Ngọc Dũng.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật của mình. Được biết, đối tượng từng có 1 tiền án về tội tàng trữ ma túy, 1 tiền án về tội cướp tài sản và là đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy đã bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong