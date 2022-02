Thông tin ban đầu vụ nổ kho đạn ở Gia Lai

Trưa 2-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đang cùng các lực lượng chức năng tại kho K870 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) khám nghiệm hiện trường vụ cháy nổ xảy ra tại khu vực kho K870, huyện Ia Grai, Gia Lai.

Theo nguồn tin, đơn vị đã nắm được thông tin ban đầu đây là một vụ cháy xảy ra tại khu vực kho quân khí. Nhiều lực lượng đã tiếp cận hiện trường để xử lý đám cháy và di dời người dân vùng lân cận ra khỏi địa bàn.

Cũng theo nguồn tin của báo trên, thông tin ban đầu cho biết đám cháy phát ra từ một nhà kho của quân xưởng. Vụ cháy diễn ra với quy mô không lớn. Tuy nhiên, vụ cháy đã tạo một lượng khói lớn kèm theo những tiếng nổ nhỏ nên khiến người dân lo lắng.

Nổ kho đạn ở Gia Lai. Video: Ngọc Oanh/VnExpress

Trao đổi với VOV, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch xã Ia Sao, huyện Ia Grai cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, phong toả hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ nổ lớn tại kho đạn K870, thuộc Bộ Quốc phòng quản lý.

Kho đạn K870 được đặt tại khu vực xa khu dân cư, giáp ranh giữa phường Yên Thế, thành phố Pleiku và xã Ia Sao, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ia Sao, cho biết thêm: “Khi nghe tiếng nổ, người dân họ cũng sơ tán vài hộ, chính quyền địa phương cũng cử lực lượng công an, quân sự bố trí ở dọc đường đi vào, người dân không có thiệt hại gì trong vụ nổ. Các cơ quan chức năng đang làm việc, địa phương chỉ đang phối kết hợp vòng ngoài, không cho người dân tiếp cận gần kho”.

Địa bàn xã Ia Sao, nơi xảy ra vụ nổ kho đạn. Ảnh: Google Maps

Hiện, lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và chưa có phát ngôn liên quan đến vụ việc.

