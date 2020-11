Thông báo cấm đường phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An tối nay 30.11

UBND tỉnh vừa có Công văn 8434 về việc cấm đường phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng Di tích quốc gia đặc biệt Đình Hoành Sơn được tổ chức vào lúc 20 giờ đến 22 giờ ngày 30/11/2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh cấm một số tuyến đường tại thành phố Vinh, cụ thể như sau:

Đóng ba-ri-e, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông (trừ xe Đại biểu, khách mời và các xe thực hiện nhiệm vụ phục vụ Lễ kỷ niệm; xe của cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác bảo vệ Lễ kỷ niệm) đi vào các tuyến đường, cụ thể: - Tuyến đường Trường Thị: Đoạn từ Vòng xuyến trước Khách sạn Mường Thanh Phương Đông đường Trường Thi giao nhau với đường Trần Phú đến Vòng xuyến Hải Quan - Tuyến đường Hồ Tùng Mậu: Đoạn từ Ngã năm Bưu điện tỉnh đến Ngã tư gần UBND tỉnh. - Tuyến đường Phan Đăng Lưu: Đoạn từ Ngã ba Phan Đăng Lưu giao nhau với đường Trần Quang Diệu đến Ngã tư gần UBND tỉnh. - Thời gian thực hiện cấm đường: Bắt đầu từ 19 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 30/11/2020

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND thành phố Vinh có Phương án cấm đường, phân luồng, điều tiết giao thông trong thời gian cấm đường theo quy định, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm; căn cứ tình hình thực tiễn để linh hoạt, điều tiết, hướng dẫn nhân dân di chuyển vào các tuyến đường khác thuận lợi nhất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An