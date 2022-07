Thấy bảng hiệu bị ngã ở bên đường, 2 bé trai có quyết định bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 bé trai có hành động gây bất ngờ khi phát hiện một bảng hiệu của cửa hàng bị xô ngã. Tuy nhiên, hành động này của 2 cậu bé cũng trở thành sự việc gây tranh cãi của cộng đồng mạng.

2 bé trai đang chạy xe trên đường thì phát hiện bảng hiệu ngã rạp dưới đất

2 bé trai đã quyết định dừng xe và tới dựng bảng hiệu

Theo đoạn clip ghi lại, 2 cậu bé này chở nhau trên một xe đạp điện và di chuyển trên đường. Khi đi đến trước cửa một cửa hàng, thấy bảng hiệu bị ngã, nằm sõng soài dưới đất, 2 bé trai này quyết định dừng xe lại, mau chóng dựng bảng hiệu lên.

Hành động của 2 bé trai đã được camera an ninh cửa hàng này ghi lại.

Sau khi dựng bảng hiệu ngay ngắn, 2 bé trai mới lên xe đi tiếp

Ngay sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi trước sự tử tế và ý thức của 2 bé trai này. Qua hành động của 2 em, nhiều người nhận xét phụ huynh nhất định đã có cách giáo dục cực kỳ thành công với con em mình.

Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến lại cho rằng, hành động của 2 bé trai tuy đáng tuyên dương nhưng trong trường hợp này cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Bởi lẽ, trong tình huống này, các cháu còn nhỏ chưa am hiểu, nếu biển hiệu bị rò rỉ điện, các cháu chưa có kỹ năng phòng bị, rất dễ bị điện giật.

"Đánh giá về ý thức của trẻ là rất tốt biết việc làm tuy nhỏ nhưng từ những việc làm nhỏ ấy lại lan tỏa trong cuộc sống có nhiều những việc tốt hơn nữa. Còn về tính chất an toàn cho bản năng nhỡ không may có rò điện thì cũng cả một vấn đề nhưng đây là hi hữu. Thôi thì theo mình, các cháu có tính cách làm việc tốt như vậy là bố mẹ cũng hạnh phúc khi con làm việc tốt"

"Tuyệt vời! Nhưng lần sau các con phải đưa mu bàn tay vào để kiểm tra xem có rò điện ko rồi hãy dựng tấm biển lên. Chúc mừng bố mẹ các con đã nuôi dạy được những đứa trẻ ngoan"

"Dù đáng khen nhưng cũng nguy hiểm quá, đó là bảng điện và ban đêm ít người qua lại, nếu bất trắc lại khổ ra. Nhưng may mắn các cháu an toàn rồi, tuyên dương các cháu nhé".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn