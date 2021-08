Thấy bàn chân đàn ông trong nhà vệ sinh nữ, cô gái khóc thét trước hành vi bỉ ổi sau đó

Your browser does not support the video tag.

Tiểu Trình (tên nhân vật đã được thay đổi) chính là cô gái đã quay lại đoạn clip trên rồi chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.

Sự việc xảy ra mới đây trong một nhà vệ sinh công cộng tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Trong lúc đi vệ sinh, Tiểu Trình đã bất ngờ nhìn thấy một đôi chân đàn ông ở dưới khe cửa.

Vô cùng sợ hãi, nhưng Tiểu Trình vẫn đủ bình tĩnh lấy điện thoại quay lại sự việc làm bằng chứng để phòng có chuyện xấu xảy ra với mình.

Tiểu Trình khóc thét khi gã đàn ông biến thái nhìn qua kẽ hở của cửa nhà vệ sinh.

Theo những hình ảnh được ghi lại trong clip, người đàn ông rón rén đi tới trước cửa phòng vệ sinh nữa. Tiểu Trình nghĩ rằng có thể đó là một nhân viên lao công, hoặc có thể là một người phụ nữ đi dép nam giới.

Nhưng khi người lạ này quỳ xuống ngó mặt vào trong khe hở dưới cửa, Tiểu Trình đã khóc thét lên vì đó là một gã đàn ông biến thái. Biết mình bị quay phim, gã đàn ông biến thái sợ hãi và lập tức bỏ đi.

Tiểu Trình từng được nghe kể về sự việc tương tự tại nhà vệ sinh công cộng của tòa nhà và khi chính mình gặp phải tình huống trên, cô đã quyết định quay lại sự việc để làm chứng cứ. Tiểu Trình đã nộp chứng cứ cho cảnh sát và các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để tìm danh tính gã đàn ông biến thái.

Đoạn video do Tiểu Trình quay lại đã gây bão mạng xã hội, hashtag liên quan tới vụ việc thu hút tới 160 triệu lượt đọc trên mạng xã hội Weibo. Cộng đồng mạng không khỏi phẫn nộ với hành vi biến thái của gã đàn ông.

Bên cạnh đó, mọi người cũng kêu gọi chị em phụ nữ nên cẩn thận và biết cách bảo vệ bản thân ở nơi công cộng.

