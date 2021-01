Thanh niên "bẻ lái", phi xe lên dải phân cách để chạy chốt CSGT

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên cố tình phóng xe lên dải phân cách để chạy chốt CSGT đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Theo hình ảnh ghi lại được cho thấy, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ leo xe lên dải phân cách để chạy chốt CSGT.

Trong quá trình bỏ chạy, anh chàng này đánh rơi một túi đồ màu đỏ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại để nhặt đồ thì nam thanh niên lại chọn đi ngược chiều rồi tiếp tục bỏ chạy.

Khi bị một chiến sĩ CSGT khác ra hiệu lệnh dừng xe, nam thanh niên vẫn cố tình đánh lái, né tránh. Ngay sau khi clip được đăng tải, hầu hết cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc trước màn chạy chốt nguy hiểm của nam thanh niên.

"Bất chấp cả mạng sống để bỏ chạy làm gì không biết", "Không biết có vi phạm hay không nhưng nếu CSGT yêu cầu dừng xe thì nên chấp hành", "Ôi nguy hiểm quá"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn