Thai phụ dương tính với SARS-CoV-2 chuyển dạ trên đường về quê bằng xe máy

CSGT tỉnh Quảng Ngãi đưa thai phụ đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12/8, Đại tá Võ Văn Dương - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh vừa kịp thời đưa một thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng 10 giờ 45 phút sáng cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ), tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe máy biển số 68M1-422.53 dựng bên lề đường, với 3 người đang ngồi nghỉ.

Người chồng là T.V.L. (28 tuổi), điều khiển xe máy chở vợ N.T.L. (26 tuổi), con trai T.V. (2 tuổi) từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về Nghệ An để người vợ sinh nở, đến khu vực này thì dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này, tổ tuần tra đến hỏi thăm, hỗ trợ nước, sữa cho gia đình và động viên họ đi đường an toàn.

Tuần tra xong trở về, vẫn thấy 3 người này ở bên đường, nghĩ chuyện chẳng lành, CSGT dừng xe hỏi rõ thì được biết người vợ đang mang thai tháng cuối và đang có dấu hiệu chuyển dạ.

Trước tình hình trên, lực lượng CSGT đã quay về chốt kiểm dịch, sử dụng xe bán tải để chở thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức Phổ, sau đó được chuyển ra Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Ekip y bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã chuẩn bị sẵn sàng để trong chiều hoặc tối nay mổ cho sản phụ. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, qua test nhanh kháng nguyên, cả 3 người trong gia đình này đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 3 được lấy mẫu để xét nghiệm PCR khẳng định.

Đến chiều cùng ngày, thai phụ cùng chồng và con trai đã được chuyển đến Bệnh viện Điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2). Ekip y bác sĩ của bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi đã chuẩn bị sẵn sàng để trong chiều hoặc tối nay mổ cho sản phụ.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Hà, người trực tiếp đưa sản phụ đến bệnh viện cho biết, sau khi hỗ trợ nước, sữa cho gia đình và động viên họ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tiếp tục lên đường bởi dừng xe như vậy là không đúng quy định, sau đó chúng tôi tiếp tục công việc. Tuy nhiên, khi quay trở lại vị trí cũ vẫn thấy cả gia đình vẫn ngồi đó. Tiếp tục hỏi thăm và biết tình trạng chị vợ chuyển dạ. Lập tức chúng tôi về trạm CSGT cách đó không xa lấy xe ô tô quay trở lại để chở sản phụ đi cấp cứu.

“Trên đoạn đường đưa chị L. đi cấp cứu, tôi và đồng đội vừa đi vừa động viên chị để giảm bớt cơn đau, người chồng và con trai chạy xe máy phía sau. Vẫn biết là cả gia đình chị đi từ vùng dịch về, có khả năng mắc COVID-19. Nhưng với trách nhiệm và tình cảm của mình, chúng tôi phải giúp đỡ hết sức. Không ai trong hoàn cảnh đó mà làm ngược lại. Đến bây giờ, nghĩ lại chị bầu bì mà cả nhà phải đi cả ngàn cây số để về quê chúng tôi vẫn đồng cảm và thương vô cùng”, thiếu tá Hà bộc bạch.

Hiện, phòng CSGT Quảng Ngãi đã tổ chức cho 2 cán bộ tiếp xúc với gia đình thai phụ tiến hành cách ly tập trung theo quy định và khử khuẩn xe ô-tô.

Tác giả: Nguyễn Ngọc

Nguồn tin: Báo Tiền Phong