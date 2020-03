Tập trung giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc-Nam

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đánh giá cao kết quả thực hiện GPMB của tỉnh Nghệ An đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đánh giá cao kết quả thực hiện GPMB của tỉnh Nghệ An đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam.Thứ trưởng khẳng định: Hiện nay Chính phủ có đủ nguồn vốn dự kiến hơn 17 ngàn tỷ để đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Vì vậy, trong tháng 8 năm nay Chính phủ sẽ tổ chức lễ khởi công dự án, do đó Bộ GTVT đề nghị tỉnh Nghệ An cần quyết liệt hơn trong việc bồi thường, hỗ trợ, giải ngân vốn đã cấp để đảm bảo tiến độ GPMB đúng kế hoạch đề ra đối với công trình trọng điểm quốc gia này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng: Tổng chiều dài dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 87,8km, nhưng sau nhiều cố gắng, cùng sự vào cuộc của các địa phương, đến nay tỉnh đã tiến hành giải phóng được 66,58Km. Bên cạnh đó, đã có 34 vị trí tái định cư và 3 vị trí nghĩa trang tại các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên đã được phê duyệt quy hoạch, và 19/34 vị trí đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, đến ngày 31/3 toàn bộ mặt bằng đi qua đất nông nghiệp sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với đất ở, đất vườn nhưng không thuộc diện tái định cư sẽ được bàn giao trước ngày 30/4. Riêng đoạn đi qua đất ở, đất vườn phải bố trí tái định cư, kế hoạch sẽ được tỉnh bàn giao trước ngày 30/8/2020, và các công trình kỹ thuật trên toàn tuyến sẽ được di dời toàn bộ xong trước 30/6. Sau buổi làm việc hôm nay, các huyện, thị phải tiến hành giải quyết nhanh một số vướng mắc, thống nhất và chốt mức giá để thực hiện hỗ trợ, đền bù cụ thể.

Dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ giúp giảm thời gian đáng kể từ Nghệ An - Hà Nội.

Và để đáp ứng yêu cầu tiến độ, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT 5 vấn đề, trong đó Bộ cần chỉ đạo sớm triển trai việc xây dựng, hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Hơn nữa, chỉ đạo Ban Quản lý Dự án 6 trực tiếp làm việc với UBND các huyện để thống nhất phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; Có phương án tổng thể GPMB đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt để các địa phương có đủ căn cứ pháp lý trước khi thực hiện các phần việc cụ thể.

