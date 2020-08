Tận cùng thảm kịch ADN, hung thủ đau đớn khi giết chính con đẻ

Bị can từng có ý định tự tử

Sau khi gây án xong, Quách Văn Nam đi xe máy sang nhà mẹ đẻ nói: “Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên Phường đầu thú”. Nam để xe máy ở nhà mẹ đẻ rồi đi bộ đến đồn công an. Trên đường đi, Nam nảy sinh ý định tự tử nên đã mua 1 gói thuốc chuột với giá 50.000 đồng của một người bán hàng rong. Nhưng do đi đến gần Công an phường nên Nam đi vào đầu thú và từ bỏ ý định tự tử.

Đau đớn đến tận cùng khi mà kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám đinh pháp y Hà Nội, kết luận: "... Đối tượng Quách Văn Nam và nạn nhân cháu bé có quan hệ huyết thống Cha - Con".