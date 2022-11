Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan tố cáo gia đình chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Theo quy định pháp luật, đối với các tội không phải là các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tổng thời gian điều tra vụ án có tính chất ít nghiêm trọng không quá 4 tháng, những vụ án nghiêm trọng thời hạn không quá 8 tháng, thời hạn dài nhất là không quá 20 tháng đối với những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Cũng theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự trong các trường hợp: Khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra vụ án; Khi trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra… Khi thời hạn tạm đình chỉ và lý do tạm đình chỉ không còn, cơ quan điều tra được tiếp tục thực hiện hoạt động điều tra để đưa ra kết luận cuối cùng, phục vụ cho giai đoạn tố tụng tiếp. Trong trường hợp hết thời hạn tạm đình chỉ mà có căn cứ để đình chỉ điều tra thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo quy định pháp luật.