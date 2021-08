Tài xế xe buýt đột quỵ ngay trên vô lăng vẫn kịp làm điều này để bảo vệ tính mạng hành khách gây xúc động

Your browser does not support the video tag.

Video: Tài xế xe buýt đột quỵ khi đang chở khách

Sự việc xảy ra hôm 16/8 vừa qua ở Bắc Kinh (Trung Quốc) khi tài xế họ Vương đột quỵ trong lúc đang điều khiển xe buýt chở hàng chục hành khách.

Camera trong xe ghi lại cảnh đang lái xe bình thường thì anh Vương có dấu hiệu mệt mỏi. Anh dùng tay lau mồ hôi trên trán, ấn huyệt thái dương. Biết sức khỏe có vấn đề, anh Vương cố gắng hết sức để hoàn thành một loạt các động tác như giảm tốc độ, kéo phanh đánh xe tấp vào lề đường.

Ngay sau khi xe dừng lại, tài xế đã bấm nút mở cửa, cố hết sức lấy tay ra hiệu yêu cầu tất cả các hành khách xuống xe. Anh Vương nhanh chóng gục mặt xuống vô lăng bất tỉnh.

Anh Vương dù biết mình không ổn nhưng vẫn cố hết sức lái xe vào lề đường một cách an toàn.

Các hành khách dù mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đã rất lo lắng. Mọi người đã gọi xe cấp cứu đến. Nhưng dù vậy, tài xế Vương đã không thể qua khỏi và tử vong ở tuổi 42 vì đột quỵ.

Một hành khách kể lại, khi cảm thấy không khỏe, tài xế không chỉ cố dừng xe một cách an toàn vào lề đường, mở hai cửa xe mà còn không quên mở đèn nháy kép báo hiệu cho các hành khách.

Sự việc sau khi được báo chí đăng tải đã khiến dân mạng vô cùng cảm kích cho rằng người lái xe buýt bình thường này đã dùng mạng sống của mình để giải thích thế nào là tinh thần trách nhiệm. Cư dân mạng gửi lời tri ân và lời chia buồn chân thành đến tài xế Vương cùng gia đình anh.

Một số bình luận dân mạng để lại: "Khoảnh khắc cuối cùng anh ấy còn vẫy tay chào mọi người, thật khiến người ta rơi nước mắt!", "Anh ấy đã làm việc chăm chỉ dù bị ốm. Anh ấy còn lấy tay day đầu để buộc bản thân phải tỉnh táo, bảo vệ sự an toàn của hành khách trong xe", "Một anh hùng bình dị. Hy vọng chuyện tương tự không xảy ra trong tương lai nữa".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn