Sau khi tông vào bùng binh, chiếc ô tô lật nghiêng trên đường. Phát hiện ra sự việc, hàng chục người dân đã cùng nhau hợp sức lật lại chiếc xe để giải cứu những người bên trong.

Được biết, tài xế đã điều khiển ô tô trong lúc say xỉn. May mắn là 2 người trên xe đã được đưa đến bệnh viện kịp thời và chỉ bị thương nhẹ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin