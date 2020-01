Clip: Mặc xe cứu hỏa hú còi ưu tiên inh ỏi, tài xế xe tải 'giả điếc' quyết không nhường đường

Tối 19/1, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe chữa cháy liên tục hú còi, phát loa thông báo các phương tiện nhường đường tuy nhiên xe tải đi trước vẫn “quyết” chặn đầu xe cứu hỏa khiến nhiều người “sôi máu”.

Theo người chia sẻ đoạn clip thì vụ việc diễn ra vào chiều cùng ngày tại Đồng Nai và được ghi lại bởi cảnh sát PCCC đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Bùi Văn Hòa (Đồng Nai).

Đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh xe cứu hỏa liên tục hú còi ưu tiên và xin đường đi làm nhiệm vụ, trong khi nhiều xe tấp vào lề để nhường đường cho xe chữa cháy thì một xe tải chạy phía trước dường như “giả điếc”, thản nhiên chạy trước đầu xe chữa cháy, kiên quyết không nhường đường.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip khiến nhiều người bức xúc. Nguồn: Mạng xã hội giao thông

Cả một quãng đường dài, chiến sĩ phát loa thông báo khản cả giọng đề nghị nhường đường nhưng xe tải vẫn không chịu “nhượng bộ”.

Đặc biệt, theo tài khoản đăng tải đoạn clip, chỉ trong 1 buổi chiều có ít nhất 4 vụ cháy ở Đồng Nai, 1 vụ xưởng gỗ ở Phước Tân, 1 vụ ở sau lưng Lotte (P.Long Bình), 1 vụ nhà dân phường Tam Hòa và 1 vụ cháy cỏ ở Xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) càng làm dân tình thêm phẫn nộ với cách cư xử của tài xế xe tải.

Sau khi đoạn clip chia sẻ đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Hầu hết đều cho rằng, người tài xế này đáng lên án vì thái độ vô ý thức, hành vi ngang ngược. Nhiều người bức xúc cho rằng, hành vi “mặc kệ” xe chữa cháy của tài xế chiếc xe tải là không thể chấp nhận, bởi việc cứu hỏa, cứu người là vô cùng cấp bách, cần được ưu tiên số 1.

Tác giả: My An

Nguồn tin: Saostar.vn