Tai nghe phát nổ ngay trên cổ người đàn ông

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại vào ngày 9/10/2022 tại thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Theo đó, người đàn ông đeo tai nghe trong lúc đang làm việc, và bỗng chiếc chiếc tai nghe đó tóe lửa khiến những người xung quanh hoảng sợ. Ngay lập tức, người đàn ông đã dùng tay vứt bỏ chiếc tai nghe ra xa.

Anh cho biết đã mua đôi tai nghe này với giá 89 tệ (tương đương gần 300.000 đồng) đã dùng được khoảng 2 tháng.

Nhà sản xuất cho biết nguyên nhân lửa tóe ra là do chập điện, đồng thời hứa hẹn sẽ gửi một đôi mới cho khách hàng này để bồi thường.

May mắn là người đàn ông chỉ bị thương nhẹ ở tay.

