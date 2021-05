Tai nạn giao thông gây ùn tắc kéo dài trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Nghệ An

Vụ tai nạn gây ùn tắc kéo dài nhiều giờ trên QL 1A (Ảnh: Nhật Thanh)

Phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, khoảng gần 4h sáng nay (15/5) trên Quốc lộ 1A thuộc xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe tải.

Cụ thể, vào thời điểm trên, đã xảy ra va chạm tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo biển số 98H - 007.18 đi hướng Hà Nội và xe tải biển số 88C - 112.09 đi hướng vào thành phố Vinh.

Do va chạm chính diện nên hai xe bẹp dúm buồng lái. Rất may, tài xế cả hai xe chỉ bị thương nhẹ và đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường hai xe bị hư hỏng nặng phần đầu, còn hàng hóa là hàng vạn quả trứng gà trên xe tải bị rơi vỡ toàn bộ. Còn xe đầu kéo bị gập đầu trở lại ép vào thùng xe.

Vụ tai nạn đã làm giao thông trên Quốc lộ 1A ùn tắc kéo dài nhiều giờ. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: Báo Dân sinh