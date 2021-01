Sư tử cái lôi cổ lợn rừng từ dưới hang đất

Your browser does not support the video tag.

Con sư tử cái trong đoạn clip thể hiện một kỹ năng săn mồi đỉnh cao và toàn diện. Một lần nữa, sư tử cho thấy chúng không chỉ giỏi đuổi bắt, tính toán trong những cuộc săn mồi tập thể và săn mồi bằng tốc độ. Mặc dù bắt những con mồi dưới hang không phải là thế mạnh, nhưng sư tử đã làm việc đó rất hoàn hảo.

Lợn rừng tưởng rằng hang là nơi trú ẩn an toàn nhưng hóa ra nó đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Con sư tử cái không mất nhiều thời gian để kết liễu con mồi. Đây chắc chắn là một bữa ăn giàu dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho con sư tử hoạt động trong vài tuần tiếp theo.

Lợn rừng là loài có khả năng chiến đấu tốt, đặc biệt là trong lúc bảo vệ con nhỏ hoặc trong các cuộc chiến tranh giành quyền giao phối vào mùa sinh sản. Răng nanh mọc dài ở lợn rừng đực vừa có tác dụng đào bới, tìm kiếm thức ăn vừa đóng vai trò như một vũ khí đáng sợ. Mặc dù vậy, khi phải đối đầu với động vật săn mồi, lợn rừng thường chọn cách bỏ chạy thay vì chiến đấu.

Tác giả: Công Hiếu (t.h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn