Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới rộng chỉ 50cm

Được mệnh danh là Flat Fiat, chiếc xe một chỗ ngồi này chỉ rộng hơn một chiếc xe đạp một chút, là một kỳ công kỹ thuật đồng thời là một tuyên bố mạnh mẽ về sự sáng tạo. Andrea Marazzi, người đứng sau dự án độc đáo này, đã dành một năm để cắt, hàn và tái tạo một chiếc Fiat Panda 1993 thành chiếc xe hẹp nhất thế giới. Với chiều rộng chỉ 50 cm, gần bằng chiều rộng của một chiếc gối tiêu chuẩn, Flat Fiat thực sự là một ảo ảnh quang học sống động.

Chiếc xe Flat Fiat có chiều rộng chỉ 50 cm.

Hành trình của Marazzi bắt đầu tại bãi phế liệu của Autodemolizione Marazzi, doanh nghiệp tái chế ô tô của gia đình anh tại Bagnolo Cremasco, Ý. Chiếc Fiat Panda đã trở thành ứng cử viên hoàn hảo cho thí nghiệm của anh. Sau khi bị lột sạch đến tận xương, chiếc xe được nén một cách có phương pháp xuống chỉ còn rộng 20 inch. Marazzi không chỉ đơn thuần cắt xén; anh đã thiết kế lại chiếc xe để giữ nguyên chức năng cốt lõi của nó.

Flat Fiat vẫn lăn trên bốn bánh xe, được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện với tốc độ tối đa 15 km/h (9,3 dặm/giờ) và phạm vi hoạt động khiêm tốn 25 km, đủ cho những chuyến đi nhanh qua các con hẻm chật hẹp hoặc một vòng đua tại triển lãm ô tô.

Flat Fiat được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện.

Điểm nổi bật của chiếc xe này nằm ở chức năng và thiết kế. Bên trong, người lái ngồi chính giữa, hai tay nắm chặt vô lăng như bất kỳ chiếc xe tiêu chuẩn nào. Phần sau của xe, với đường cong bóng bẩy như du thuyền, mang đến một chút phong cách hàng hải cho chuyến đi độc đáo này. Flat Fiat không chỉ là một phương tiện giao thông; nó là một tác phẩm nghệ thuật.

Marcello Marazzi không chế tạo chiếc xe này để phục vụ cho việc đi làm hàng ngày. Với trọng lượng chỉ 264 kg, chiều cao 145 cm và chiều dài 340 cm, Flat Fiat là một minh chứng cho khả năng làm được nhiều hơn với ít công sức hơn. Hiện tại, Marazzi và đội ngũ của anh đang nhắm đến Kỷ lục Thế giới Guinness cho chiếc xe hẹp nhất từng được chế tạo, một mục tiêu hoàn toàn phù hợp với dự án bắt đầu từ một tia sáng trí tưởng tượng.

Your browser does not support the video tag.

Mặc dù có thể so sánh với Batmobile phẳng từ nhiều năm trước, Flat Fiat không chỉ là một đạo cụ trong phim mà còn là một sản phẩm thực tế với chức năng rõ ràng. Được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện được ghép lại từ những bộ phận phế liệu, chiếc xe này không chỉ thể hiện sự bền vững mà còn là minh chứng cho tài năng của Marazzi trong việc biến những thứ bị lãng quên thành những điều phi thường.

Tác giả: Phan Hoàng - Techeblog

Nguồn tin: nguoiduatin.vn