Thuê sân hàng xóm sát vách ở tạm, chàng trai cưới luôn con gái chủ nhà

Khoảnh khắc chú rể Tiền Giang rước dâu cách nhà chỉ 20 m gây sốt Chỉ cách nhau 20 m, cặp đôi Tiền Giang từ chỗ “hàng xóm không trò chuyện” đến yêu nhau nhờ mùa dịch, để rồi nên duyên vợ chồng.

Tháng 11/2024, đám cưới của Nguyễn Thị Trúc Ngân và Phan Văn Toàn (cùng sinh năm 2000, ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) diễn ra trong niềm vui của hai bên gia đình. Chuyện tình của đôi trẻ bắt đầu từ chính khoảng sân mà gia đình Toàn từng thuê của nhà Ngân.

Clip rước dâu cách 20 m quay bằng flycam, do Trúc Ngân chia sẻ trên TikTok, nhanh chóng gây sốt. Cô hài hước chú thích: “Mối tình dí anh hàng xóm từ lúc dịch bệnh mà biết đến nhau. Mặc dù ở gần, nhỏ tới lớn không chơi với nhau”.

Cưới hỏi thần tốc

Trúc Ngân và Văn Toàn đều lớn lên trong gia đình làm nghề buôn bán thanh long. Hai nhà biết nhau nhưng đến năm lớp 9, khi Toàn cùng gia đình chuyển về căn nhà bên, Ngân mới chú ý hơn đến cậu bạn hàng xóm. Tuy vậy, cả hai khi ấy chưa từng trò chuyện.

Năm 2021, Ngân từ TP.HCM về quê tránh dịch Covid-19. Đúng lúc, gia đình Toàn dỡ nhà xây lại và thuê khoảng sân trước nhà Ngân làm nơi ở tạm. Khoảng sân này vô tình trở thành “cầu nối” cho mối quan hệ của hai người.

Với tính cách hoạt bát, Ngân chủ động bắt chuyện, rủ Toàn sang nhà ăn uống, chơi điện tử. Ban đầu, cả hai chỉ xem nhau là bạn, trò chuyện thoải mái.

Theo thời gian, mối quan hệ trở nên gắn bó hơn. Cách xưng hô của cặp đôi cũng chuyển dần sang “anh - em”.

Trúc Ngân chia sẻ trước đây, cô không có ý định yêu người cùng quê, mong muốn lập nghiệp ở thành phố. Tuy nhiên, sự chăm chỉ, lễ phép của Toàn đã khiến cô thay đổi suy nghĩ.

“Tôi có cảm tình vì thấy anh thương mẹ, sống có trách nhiệm. Anh thường phụ tôi nấu ăn, dọn dẹp, quan tâm những điều nhỏ nhặt”, Ngân nói.

Ban đầu, Văn Toàn và Trúc Ngân giữ kín chuyện tình cảm vì sợ phụ huynh lo lắng. Hai gia đình vốn thân thiết, nếu chuyện tình không đi đến kết quả tốt đẹp, có thể gây khó xử cho đôi bên. Sau khi người lớn biết chuyện, sự chân thành của đôi trẻ khiến hai nhà đồng ý cho họ tìm hiểu.

Một ngày, cha mẹ Toàn bất ngờ sang nhà Ngân đặt vấn đề cưới hỏi. Lý do được đưa ra là nếu để sang năm sẽ không hợp tuổi, phải chờ thêm một năm nữa mới có thể cưới.

“Hôm đó, tôi đang ngủ thì anh Toàn gọi điện bảo: ‘Em dậy đi, cha mẹ anh lên nói chuyện cưới hỏi’. Tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì”, Ngân bật cười nhớ lại.

Mọi việc sau đó diễn ra chóng vánh, khiến gia đình Ngân gần như không kịp chuẩn bị. Chỉ 2 ngày sau buổi bàn chuyện, cả nhà phải tất bật đi mua sắm đồ còn thiếu.

Trước đó, hai bên gia đình đã xem ngày lành tháng tốt. Ngay trong lễ, thầy bói ấn định luôn ngày đám hỏi là 14 ngày nữa. “Dòng họ ai cũng bất ngờ, nhà tôi thì rối hết lên, phải đặt tiệc, đặt trang điểm, áo cưới… đủ thứ trong thời gian quá gấp”, Ngân chia sẻ.

May mắn, đám hỏi diễn ra ấm cúng, suôn sẻ. Sau đó, hai bên có thêm 2 tháng chuẩn bị cho đám cưới.

Hạnh phúc khi lấy chồng gần nhà

Trước ngày cưới, Văn Toàn tự tay trang trí căn phòng tân hôn, từ rèm, giấy dán tường, bong bóng đến cặp uyên ương xếp bằng khăn, học theo mẫu trên mạng để tạo bất ngờ cho Trúc Ngân.

Khoảnh khắc bước vào căn phòng, Ngân không giấu được xúc động: “Tôi vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc khi biết anh ấy tự tay chuẩn bị tất cả”.

Trước đó, vào những dịp đặc biệt như 8/3, 20/10 hay ngày tốt nghiệp của Ngân, Toàn cũng đều tự tay đan hoa hồng bằng len để tặng nửa kia. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ ấy khiến Ngân cảm nhận rõ tình cảm chân thành từ người thương.

Sau khi kết hôn, đôi trẻ Tiền Giang được gia đình hỗ trợ làm ăn.

Sau đám cưới, cuộc sống hôn nhân của Văn Toàn - Trúc Ngân diễn ra êm đềm, nhất là khi hai gia đình sống gần nhau. Ngân quyết định chuyển về quê làm việc. Hiện cô là nhân viên văn phòng tại một trung tâm ngoại ngữ, còn Toàn tiếp tục kinh doanh tại nhà.

"Việc làm dâu gần nhà mang lại nhiều thuận tiện, bởi tôi có thể ghé thăm ba mẹ bất cứ khi nào", cô bày tỏ.

Mỗi sáng, Ngân thường tạt qua nhà chào cha mẹ đẻ trước khi đi làm. Nhiều hôm, vợ chồng cô sang nhà ngoại ăn sáng, trò chuyện vui vẻ.

Cặp vợ chồng trẻ cũng dự định sớm có con. "Tôi luôn cảm thấy yên tâm vì có gia đình hai bên sẵn sàng hỗ trợ", Ngân chia .

