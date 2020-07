Sư tử bất ngờ "nổi điên" lao vào ngoạm cổ người dạy thú

Your browser does not support the video tag.

Sự cố kinh hoàng này xảy ra tại một rạp xiếc ở Doullens, Pháp. Một con sư tử đực đã bất ngờ lao vào tấn công người dạy thú và lôi nạn nhân khắp lồng bảo vệ. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, nhiều người đã vội vã bế con nhỏ bỏ chạy khỏi chỗ ngồi của mình.

Ngay lập tức, sân khấu được phụt khói để đánh lạc hướng con thú dữ, giúp nhân viên huấn luyện thú chạy trốn.

Được biết, nạn nhân bị thương khá nặng và phải trải qua ca phẫu thuật dài 5 tiếng đồng hồ. Đại diện của rạp xiếc cho biết nạn nhân đã có kinh nghiệm dạy sư tử nhiều năm nay. Con sư tử đực này do chính tay anh nuôi nấng và huấn luyện, chưa từng tấn công anh như vậy.

Vào tháng 10/2018, một tai nạn tương tự cũng đã xảy ra trong rạp xiếc tại Nga. Bất chấp người huấn luyện ra sức cản lại, con sư tử vẫn lao qua rào chắn an toàn của sân khấu và ngoạm lấy bé gái 4 tuổi đang ở gần đó.

Truyền thông địa phương cho biết cô bé có tên Ksenia này đã may mắn sống sót sau vụ tấn công nhưng chịu tổn thương lâu dài bởi vết thương ở mặt và ngực.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn