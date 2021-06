Sự thật sau clip người đàn ông đèo trăn khổng lồ 200 kg cuốn quanh người trên xe máy gây xôn xao

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một con trăn to bằng cả người trưởng thành đang cuốn quanh eo một người đàn ông lái xe máy. Bạn đồng hành của anh ngồi ngay phía sau để giữ lấy con trăn.

Cả hai đều thoải mái dù kề sát gã "hung thần" trong tự nhiên, thậm chí còn vui vẻ dùng tay tát và gõ nhịp lên người con trăn khổng lồ như đang đánh trống. Dù bị làm phiền liên tục nhưng con vật không hề cựa quậy, có vẻ đã bị thuần hoá.

Báo cáo của Harian Metro cho thấy con trăn này nặng hơn 200 kg. Theo ông Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, Giám đốc Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia PERHILITAN tại Malaysia, vụ việc xảy ra ở huyện Kuala Krai, bang Kelantan hôm 29/5.

Khoảng 18h hôm đó, người đàn ông 34 tuổi, chủ một đồn điền cao su ở một ngôi làng tại Lubuk Simpul, Kuala Krai tình cờ phát hiện con trăn khổng lồ.

"Họ lo ngại rằng con vật này có thể đe dọa sự an toàn của người dân. Vì thế, họ quyết định bắt con trăn và chở nó đến PERHILITAN để bàn giao bằng xe máy", ông nói. "Trước đó, chủ đồn điền đã liên hệ với nhân viên Cục bảo tồn Động vật hoang dã Kuala Krai lúc 12h trưa hôm sau để thông báo việc này".

Sau khi đoạn clip xuất hiện, người chủ đồn điền đã lên tiếng xin lỗi vì anh không nghĩ nó sẽ lan truyền rộng đến vậy. "PERHILITAN đã tiếp nhận con trăn lúc 14h ngày 30/5, sau đó đưa nó vào lồng nuôi nhốt tạm thời ở Kuala Krai", Kadir nói. Dù toàn bộ quá trình có vẻ đáng sợ và nguy hiểm, nhưng may mắn là không có ai bị thương, kể cả "vị khách không mời" to xác.

