Sự thật bất ngờ về sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh

Thời gian gần đây, thị trường xuất hiện sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, được giới thiệu là sản phẩm được Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên (Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam) chuyển giao công nghệ cho Công ty TNHH Tập đoàn dữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand.

Theo quảng cáo thì sản phẩm này cũng đã đạt tiêu chuẩn của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, "là một trong những dòng thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe đang được nhiều người chú ý đến. Sản phẩm này tốt cho người thường xuyên làm trong môi trường độc hại, có cường độ làm việc cao. Người bị suy nhược cơ thể, người mới ốm dậy, có sức đề kháng kém, hay ốm vặt. Phụ nữ có nhu cầu trẻ hóa làn da, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Bên cạnh đó, với chất lượng và giá thành hợp lý nên sản phẩm đã chiếm được lòng tin của rất nhiều người tiêu dùng trên khắp cả nước…".

Sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh đang được bán trên thị trường.

Các thành phần gồm có trong Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh: Đông trùng hạ thảo, hương sâm Ngọc Linh, can xi,…cùng nhiều vitamin A, E, C, K và khoáng chất khác nhau như Natri, Kali, Canxi,...Trong đó, người dùng đặc biệt chú ý đến đông trùng hạ thảo, đây là thành phần được đánh giá mang lại nhiều dinh dưỡng có giá trị nhất.

Đánh giá về sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, bản thân ông Nguyễn Tiến Điển, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sữa Dinh Dưỡng Quốc Tế Việt Nam New Zealand cũng cho biết: "Bản thân tôi có niềm đam mê đặc biệt với dược liệu Việt Nam, nhận thấy ở nước ta có rất nhiều người quan tâm đến đông trùng hạ thảo nhưng giá thành lại cao nên khó có thể sử dụng được. Với lý do trên, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã tham khảo Viện Hàn Lâm Khoa Học Công Nghệ Việt Nam để đưa ra những mẫu sản phẩm thiên về tự nhiên với chất lượng tốt và giá thành hợp lý cho người tiêu dùng, trong đó có sản phẩm Sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo. Sản phẩm tuy mới nhưng đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ người tiêu dùng, bản thân tôi cảm thấy rất vui vì đã góp một phần nào đó bảo vệ sức khỏe người Việt".

Sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được quảng cáo có thể ngăn ngừa ung thư, mỡ máu, huyết áp, tim mạch, béo phì, tiểu đường, tim mạch, xương khớp...

Tuy nhiên, trả lời trên báo Thương hiệu và Công luận, đại diện phía Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Ngay từ năm 2018, Viện đã có văn bản quán triệt là không có bất kỳ 1 sản phẩm nào là sản phẩm viện hàn lâm chuyển giao cả… Đến tháng 2/2020, Viện đã ra văn bản quy định rõ đơn vị nào chuyển giao đề tài công trình nghiên cứu, ai là người chịu trách nhiệm phải ghi cả số điện thoại để dễ quản lý.

“Tôi có thể khẳng định sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh là giả 100% vì trong 50 đơn vị của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ không có đơn vị nào phối hợp hay chuyển giao đề tài và công nghệ cả...

Công ty này đã mạo danh hình ảnh của Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, còn nếu như các cá nhân nào ở Viện mà làm như thế này là vi phạm quy định của Viện. Nếu phát hiện ra, sẽ xử lý nghiêm...”, đại diện Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam khẳng định.

Cũng theo đại diện phía Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, công ty này ngang nhiên mạo danh và lấy hình ảnh của Viện là vi phạm pháp luật. Viện sẽ phối hợp với cơ quan báo chí, công an, hay đề nghị quản lý thị trường vào cuộc để làm rõ sự việc này. Kể cả trên sản phẩm ghi địa chỉ văn phòng ở số 18 Hoàng Quốc Việt là sai. Tất cả các sản phẩm mà lấy tên của Viện ghi trên bao bì sản phẩm đều là mạo danh vì Viện không bao giờ sản xuất sản phẩm...

Về hướng xử lý đối với việc Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand mạo danh và lấy hình ảnh của Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam để quảng cáo cho sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh, đại diện phía Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam cho hay: “Việc này rất mong các cơ quan báo chí vào cuộc tìm hiểu đưa sự việc lên để các cơ quan pháp luật vào cuộc xử lý nghiêm công ty này, trách nhiệm đến đâu xử lý đến đó...”.

Cũng theo tìm hiểu, Công ty TNHH tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế Việt Nam New Zealand có địa chỉ tại thôn Bến Phú, xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội do ông Nguyễn Tiến Điền là người đại diện.

Sản phẩm sữa bột Đông Trùng Hạ Thảo Hồng Sâm Ngọc Linh được Công ty này quảng cáo kiểm nghiệm tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia theo phiếu kiểm nghiệm số 6016/PNK-VKNQG mẫu đựng túi kín 400g/túi, tên mẫu viết tay dán trên túi, ngày sản xuất và hạn sử dụng không có, không lưu mẫu nhưng vẫn được Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo phụ trách khoa đảm bảo chất lượng ký vào ngày 3/4/2020.

Hơn nữa, công ty này còn sử dụng một chứng nhận lưu hành tự do bằng tiếng anh do Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Lê Văn Giang ký tháng 5/2020.