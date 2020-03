Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương: Chủ nhà hướng tới chiến thắng đầu tiên

Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa 0-0 với CLB Sài Gòn trong trận ra quân tại giải VĐQG LS 2020. Đó là trận đấu duy nhất ở vòng 1 không có bàn thắng nào và điều đó cũng nói lên sự thận trọng của cả hai CLB.

Hiện tại Sông Lam Nghệ An chưa có được lực lượng mạnh nhất khi Xuân Mạnh vẫn gặp chấn thương, còn Phan Văn Đức mới chỉ được BHL sử dụng một cách khá thận trọng vì vừa trở lại sau thời gian dài ngồi ngoài. Cộng với sự hòa nhập còn khá chậm của các ngoại binh nên hàng tấn công của Sông Lam Nghệ An chưa có được sức mạnh cần thiết.

Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm trong trận ra quân gặp CLB Sài Gòn

Niềm hi vọng lớn nhất của Sông Lam Nghệ An trên hàng công lúc này có lẽ được đặt vào Hồ Tuấn Tài, chân sút có phong độ rất ổn mùa trước với 8 pha lập công. Khi mà những trụ cột ra đi, vai trò của Tuấn Tài sẽ càng được coi trọng hơn trong đội hình của Sông Lam Nghệ An. Hôm nay rất có thể Phan Văn Đức sẽ đá chính trận đầu tiên sau trận ra quân ở mùa giải 2019. Đó cũng là trận đấu gần nhất mà Phan Văn Đức ghi bàn cho đội chủ sân Vinh. Và tất nhiên các ngoại binh như Onyekachi và Alagie Sosseh cũng sẽ được đặt niềm tin bất chấp màn ra mắt chưa thực sự ấn tượng trong trận ra quân gặp CLB Sài Gòn.

Điều quan trọng là những năm qua, Sông Lam Nghệ An có thành tích đối đầu rất tốt trước Becamex Bình Dương cả trên sân khách lẫn sân nhà. Kể từ năm 2015 đến nay, đội chủ sân Vinh chưa thua đối thủ bất cứ trận nào, trong đó hầu hết là những chiến thắng. Năm ngoái tại sân Vinh, hai đội cũng so tài ở giai đoạn đầu mùa giải và Sông Lam Nghệ An khi đó đã giành chiến thắng 2-1.

Tân Binh Hedipo tỏa sáng với bàn thắng ở vòng 1 cho Becamex Bình Dương

Dù gặp nhiều bất lợi về thành tích đối đầu nhưng Becamex Bình Dương lại tỏ ra khá tự tin sau trận ra quân ở mùa giải 2020. Với bàn thắng duy nhất của tân binh Hedipo, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã có được 3 điểm trước SHB Đà Nẵng. Sức trẻ cùng sự hòa nhập khá ổn của các tân binh sẽ là điểm tựa để Becamex Bình Dương hướng tới trận đấu này.

Tác giả: Tuấn Hiệp

Nguồn tin: vtv.vn