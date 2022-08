Sốc cảnh người đàn ông gục xuống đất vì bị trăn khủng siết cổ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại Thành phố Maunath Bhanjan, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Trong clip, một người đàn ông đang quấn con trăn lên cổ mình và thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, con vật bất ngờ tấn công và siết chặt lấy cổ người đàn ông này. Người đàn ông sau đó đổ gục xuống sân khấu và cố gắng vùng vẫy để thoát ra.

Chứng kiến sự việc, khán giả lại nghĩ rằng đó là một phần trong màn biểu diễn. Phải mất một lúc sau, mọi người mới nhận thấy rắc rối đang xảy ra và lao vào can thiệp. Người đàn ông ngay lập tức được đưa tới bệnh viện và may mắn không bị thiệt mạng.

Con trăn khổng lồ này được cho là trăn gấm, chúng có thể đạt chiều dài hơn 10 mét và rất khỏe. Chúng tấn công bằng cách rình mồi, quấn chặt cơ thể quanh con mồi và siết chặt hơn khi nạn nhân thở ra. Trăn gấm làm con mồi chết do ngạt thở hoặc ngưng tim chỉ trong vài phút.

Trăn gấm nuốt chửng toàn bộ thức ăn. Hai hàm của chúng được nối với nhau bởi những dây chằng rất linh hoạt, cho phép chúng ngoạm con mồi lớn.

Từ lâu, nhiều người vẫn nghĩ rằng các loài trăn giết chết con mồi bằng cách bóp nghẹt, khiến nạn nhân tắt thở mà chết.

Mặc dù loài trăn rất ít khi tấn công người, tuy nhiên nếu chúng bị kích động, sợ hãi hay lầm tưởng tay chân người là thức ăn thì chúng có thể cắn và siết người nuôi.

Mặc dù không có nọc độc, vết cắn của những con trăn kích thước lớn cũng rất nghiêm trọng, nhiều khi vết cắn quá lớn đến mức buộc phải khâu lại. Đã có một số trường hợp những con trăn trong hoang dã và trong điều kiện nuôi nhốt đã tấn công, giết chết người và thậm chí còn ăn thịt nạn nhân.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn