Sẵn sàng cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các đơn vị viễn thông, công nghệ thông tin.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Để chuẩn bị các điều kiện cho triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ 01/7/2025 ổn định, xuyên suốt, Bộ Công an đã xây dựng phương án kỹ thuật để điều chỉnh thông tin công dân, cấu trúc hệ thống, phần mềm của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước và hệ thống định danh và xác thực điện tử (VNeID). Bộ Công an điều chỉnh bảng mã, tên gọi mới của các đơn vị, dự kiến triển khai sao lưu dữ liệu, điều chỉnh hệ thống đồng bộ trong 02 ngày (27, 28/6) để triển khai theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025 không ảnh hưởng đến việc các Bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư phục vụ khai thác, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Theo đó, công dân không phải kê khai thông tin thay đổi đơn vị hành chính mới về nơi cư trú mà lực lượng Công an cấp xã sau sáp nhập sẽ điều chỉnh thông tin cho người dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Các đại biểu dự cuộc họp

Đối với việc ngắt kết nối Cổng dịch vụ công cấp tỉnh và đồng bộ hồ sơ về Cổng Dịch vụ công quốc gia, đến ngày 29/6/2025, tất cả 34/34 địa phương đã thực hiện việc đóng Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, thực hiện thêm chức năng thông báo trên màn hình điều hướng về Cổng Dịch vụ công quốc gia. 34 tỉnh, thành phố đều đã thực hiện kiểm thử đồng bộ thông tin hồ sơ từ Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh về Cổng Dịch vụ công quốc gia và được lưu trong cơ sở dữ liệu TTHC quốc gia.

Về công bố, công khai TTHC khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, đến nay, các Bộ, ngành đã hoàn thành công bố 976 TTHC, chiếm 100% TTHC cần phải công bố, công khai TTHC tại 28 Nghị định phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền…

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp viễn thông cho biết đã sẵn sàng để vận hành thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Tại tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã tổ chức Đoàn công tác kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua kiểm tra, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo chung UBND các xã, phường mới (sau sáp nhập) để chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện, triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Bên cạnh đó, triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn “Sổ tay hướng dẫn triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW” của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thành lập Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ tại UBND các xã, phường (mới); Thành lập Tổ Công tác đối ứng của VNPT Nghệ An; đôn đốc chuẩn bị các điều kiện phục vụ tiếp nhận, xử lý TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phường mới sau sáp nhập.

Đến nay, UBND tỉnh đã hoàn thành rà soát, cập nhật, nâng cấp 5 Hệ thống thông tin quan trọng. Đối với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã hoàn thành thiết lập mã định danh điện tử của 130 xã; công bố công khai trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC 2.174/2.174 thủ tục đạt tỷ lệ 100%, trong đó 1.765/1.765 TTHC cấp Sở, ban, ngành và 409/409 TTHC cấp xã. Hiệu chỉnh, nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 2 cấp...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự cố gắng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025.

Đây là những nội dung mới, có thể phát sinh nhiều vấn đề, vì vậy, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, các Bộ, ngành, doanh nghiệp phải theo dõi chặt chẽ để đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt. Người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ trong việc đảm bảo vận hành chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn. Bên cạnh đó, đảm bảo an ninh, an ninh mạng.

Cùng với đó, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc, giải quyết ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Đảm bảo nguồn lực, nhân lực để đảm bảo việc khai thác các hệ thống đảm bảo thông suốt. Các bộ, ngành, địa phương phối hợp với các đơn vị viễn thông thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Đẩy mạnh truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, tập trung tuyên truyền về địa chỉ Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, cách thức thực hiện TTHC trực tiếp - trực tuyến, tránh để người dân bỡ ngỡ.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn