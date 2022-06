Sở Giao thông vận tải Nghệ An: Tổ chức triển khai quy trình sát hạch lái xe mới

Trong tỉnh

Ngày 23/6, tại Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới số 1 Nghệ An, Sở Giao thông vận tải tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E cho 340 học viên thuộc Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Số 1 Nghệ An, trong số đó có 200 học viên thực hiện sát hạch theo quy trình mới gồm 4 bước (Lý thuyết - tình huống giao thông mô phỏng - lái xe trong hình - lái xe trên đường giao thông)