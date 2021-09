Siêu thị đầy ắp nhưng dân không mua được vì… khác phường

Hàng hóa, thực phẩm tại siêu thị Big C Vinh đầy kệ, chỉ bán được cho người dân một phường - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 7-9, nhiều bạn đọc ở TP Vinh, Nghệ An phản ánh đến đường dây nóng Tuổi Trẻ Online về việc họ đến các siêu thị để mua lương, thực phẩm song không được vào vì quy định "người ở phường, xã nào mua ở phường, xã đó".

Từ ngày 6-9, UBND TP Vinh giao cho các phường, xã phát thẻ mua hàng cho người dân với tần suất 3 ngày/lần, đồng thời ra quy định người dân dùng thẻ mua hàng trong hai khung giờ 7 - 9h và 15 - 17h; người ở địa phương nào đi mua hàng ở địa phương đó.

Đây là biện pháp nới lỏng của TP Vinh sau hai tuần yêu cầu người dân ở trong nhà.

Theo khảo sát, tại nhiều phường, xã ở TP Vinh chỉ có 1-2 cửa hàng của chuỗi siêu thị bán lẻ. Các chợ dân sinh đều đang phải tạm dừng hoạt động, khiến nhu cầu mua hàng hóa của người dân tăng cao.

Người dân chọn mua rau, củ quả tại siêu thị Big C Vinh chiều 7-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 7-9, nhiều người dân ở các phường Lê Mao, Cửa Nam, Lê Lợi và Đội Cung đến siêu thị Big C Vinh (phường Quang Trung) để mua lương thực, thực phẩm nhưng bị lực lượng trực chốt ở cửa từ chối vì lý do họ ở phường khác.

"Nhà tôi cách siêu thị Big C Vinh chỉ một con đường, nhưng không được vào mua nhu yếu phẩm. Ở phường chỉ có một cửa hàng nhỏ, nhiều người xếp hàng cả giờ không mua được hàng", bà Hương - ngụ phường Lê Mao, TP Vinh - nói.

Không riêng siêu thị Big C Vinh, các siêu thị khác cũng gặp tình cảnh tương tự, dù trong thời gian này nhiều phường, xã ở TP Vinh đang cùng giãn cách theo chỉ thị 16.

Do vướng quy định người ở phường, xã nào mua ở phường, xã đó, nhiều người ở cạnh siêu thị cũng không vào mua được hàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần An Khang - giám đốc Big C Vinh - cho biết, do TP quy định người ở phường, xã nào mua ở phường, xã đó nên đơn vị chỉ bán hàng được cho người dân trong địa bàn đơn vị hoạt động.

"Hàng hóa của chúng tôi rất dồi dào, giá rẻ lại không được phục vụ nhu cầu của bà con các phường lân cận. Toàn bộ nhân viên siêu thị đã được tiêm 2 mũi vắc xin, xét nghiệm 3 ngày/lần khi đi làm. Nếu người dân ở lân cận đến, chúng tôi vẫn đảm bảo giãn cách từ 70 - 80 người vào mua cùng lúc và phòng dịch theo quy định", ông Khang nói.

Lãnh đạo UBND các phường, xã đã họp, đề xuất với lãnh đạo UBND TP Vinh sớm tháo gỡ vướng mắc này để các siêu thị hoạt động đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

