Sẽ trình HĐND nghị quyết về gỡ vướng cơ chế trả lương cho giáo viên mầm non

Ngày 9.5, trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết ngay từ đầu năm 2022, tỉnh đã có chỉ đạo các địa phương cân đối kinh phí để trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế.

“Hiện nay hầu hết các huyện, thành thị đã trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, tạm ứng chi. Để giải quyết dứt điểm nguồn trả lương cho giáo viên, UBND tỉnh sẽ tham mưu nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí, dự kiến sẽ trình trong phiên họp HĐND tỉnh vào tháng 7 năm nay” – ông Bùi Đình Long cho biết.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An là địa phương phải bảo đảm các chế độ lương cho giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế, vì các cô giáo không có lỗi. “Nguyên nhân của vấn đề này là do vướng cơ chế, các địa phương đều vướng chứ không chỉ Nghệ An, và chúng tôi sẽ tập trung để tháo gỡ, bảo đảm ổn định công việc và tâm lý cho đội ngũ giáo viên” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thông tin.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.724 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06/2018. Đây là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc chỉ tiêu biên chế và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, nên từ tháng 1.2022, 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Các địa phương đều gặp vướng mắc vì khi quy định các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, Nghị định 105/2020 không hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên này.

Chính sách hết hiệu lực, ngân sách trung ương không cấp về cho các địa phương để trả lương cho những giáo viên hợp đồng nói trên, trong khi ngân sách địa phương thì chưa kịp xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện.

Do đó đã xảy ra tình trạng chậm lương, ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý đội ngũ giáo viên, gây khó khăn, bức xúc trong ngành giáo dục.

Chia sẻ riêng với phóng viên, một số lãnh đạo cấp huyện ở tỉnh Nghệ An cho biết nếu HĐND tỉnh không thông qua được Nghị quyết về cơ chế cấp kinh phí trả lương cho đội ngũ giáo viên mầm non ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018, địa phương sẽ gặp khó khăn rất lớn, trong khi nguồn thu từ các đơn vị sự nghiệp không có vì thời điểm dịch bệnh, các trường mầm non phải nghỉ học.

