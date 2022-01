Say rượu, nữ tài xế lái BMW bay lên không như phim hành động

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một vòng xuyến ở Long Beach, bang California, Mỹ.

Trong clip, một chiếc BMW M4 chạy với tốc độ cao đang lao thẳng qua vòng xuyến rồi tông trúng một tảng đá.

Cú tông mạnh khiến cả tảng đá và chiếc xe bay lên cao. Trong khi mẫu xe hạng sang rơi xuống đường thì tảng đá nặng khoảng 140kg lại đập trúng chiếc Chevrolet Camaro đang đỗ sát lề đường.

Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng này đã được camera giám sát ở ngay gần đó ghi lại. Được biết, nữ tài xế cầm lái chiếc M4 may mắn không bị thương. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt giữ tài xế này vì nghi ngờ cô lái xe trong tình trạng say rượu.

Sau đó, nữ tài xế đã phải nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn