Sang nhà hàng xóm buôn chuyện, bà thím khiến gần 100 gia đình tan hoang nhà cửa, cảnh tượng nhìn mà xót

Trang Suara (Indonesia) đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do nổ khí gas đã xảy ra tại một khu phức hợp Lepping, quận Tamalate thuộc thành phố Makassar, trên đảo Sulawesi (Indonesia) vào ngày 11/8 vừa qua. Điều đáng nói hơn là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này bắt nguồn từ câu chuyện phiếm của các bà nội trợ sống trong khu phức hợp.

Video: Gần 100 ngôi nhà bị thiêu rụi vì nổ khí gas do một người phụ nữ đi buôn chuyện mà quên tắt bếp

Quyền Giám đốc Sở Cứu hỏa thành phố Makassar, ông Hasanuddin, xác nhận rằng khoảng 95 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong đám cháy. Trong sự cố đó, tổng cộng có 22 xe chữa cháy và 95 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa.

Tuy nhiên, các nhân viên cứu hỏa đã gặp khó khăn khi tiếp cận đám cháy vì quá nóng và số người sống ở đây quá đông. Tới 12h30 phút trưa cùng ngày (theo giờ địa phương), ngọn lửa đã được khống chế.

Cảnh tượng hoang tàn sau đám cháy.

Một người dân tên Irman cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc một người phụ nữ trong khu dân cư đã chạy qua nhà hàng xóm buôn chuyện mà quên tắt bếp dẫn tới nổ bình gas. “Đây là sơ suất của một người phụ nữ đang nấu ăn rồi chạy đi nói chuyện phiếm với hàng xóm”, anh Irman nói.

Vụ hỏa hoạn đã phá hủy hoàn toàn gần 100 ngôi nhà khiến người dân phải di tản đến nhà thờ Hồi giáo trú ẩn một thời gian. Trong khi đó, số khác đang cố gắng thu gom những vật dụng vẫn có thể sử dụng được từ đống đổ nát.

Người dân tới một nhà thờ Hồi giáo trú ẩn.

Quyền trưởng ban Dịch vụ xã hội thành phố Makassar, ông Rusmayani Masjid, cho biết nhóm của ông hiện đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm để cung cấp cho các nạn nhân trong vụ cháy. Tuy nhiên, không rõ cảnh sát có điều tra kỹ nguyên nhân vụ cháy và có ai phải đứng ra chịu trách nhiệm về việc này hay không.

