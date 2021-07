Sáng nay khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII điều hành khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sáng nay (4/7), tại TP Vinh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNĐ các cấp tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua, 98,93% cử tri tỉnh Nghệ An đã bầu 83/83 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua đánh giá cho thấy, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa mới cơ bản đảm bảo yêu cầu; chất lượng, trình độ chuyên môn đại biểu được nâng lên cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Kỳ họp sáng nay cũng đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Trưởng, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh.

Xem xét thông qua Nghị quyết quy định số lượng các Ủy viên các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; Bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh.

100% đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự họp đã bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

100% đại biểu dự kỳ họp đã đồng ý bầu ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. HĐND tỉnh Nghệ An đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 1 Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 2 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Kỳ họp cũng sẽ nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử HĐND; Xem xét và thông qua Nghị quyết về việc tổ chức Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin antt.nguoiduatin.vn