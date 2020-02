Sáng kiến rú ga, dùng khói xe máy để bắt chuột của người dân

Your browser does not support the video tag.

Tại bãi bồi ven sông Lam thuộc xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây chuột phát triển mạnh, tàn phá hoa màu, cây cối. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã phát động người dân ra đồng bắt chuột, “treo thưởng” 5.000 đồng/mỗi đuôi chuột.

Trước đây hoạt động bắt chuột chủ yếu là tìm hang đào bới. Tuy nhiên, hiện nay người dân đã nghĩ ra được sáng kiến là đổ thêm một chút nhớt vào xăng rồi dùng xe máy xả khói vào hang. Bằng việc này, chuột ngộp thở nên chui ra ngoài, mọi người có thể dễ dàng tiêu diệt cả hang ổ mà không cần đào bới.

Người dân dùng xe máy để bắt chuột.

Ông Nguyễn Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Thanh Lương cho biết: “Chỉ cần dùng một đoạn dây ống nước bằng nhựa mềm, một đầu dây đưa vào hang, đầu kia đút vào đuôi ống xả xe máy và nổ máy, rú ga. Cách bắt chuột rất hiệu quả mà không tốn sức”.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin