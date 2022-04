Sai lầm khi mua và sử dụng điều hoà inverter khiến hoá đơn điện ngày hè tăng vùn vụt

Công nghệ biến tần dùng loại mạch đổi điện có thể điều chỉnh các thông số điện như hiệu điện thế, cường độ dòng điện và tần số của máy. Một số đời máy còn có thêm bộ phận cảm ứng giúp điều chỉnh công suất hoạt động theo nhiệt độ trong phòng giúp tiết kiệm điện tối đa

Về mặt lý thuyết, nếu được sử dụng đúng cách, những chiếc máy điều hòa nhiệt độ công nghệ inverter có thể giúp giảm khoảng 30 – 40% lượng điện năng tiêu thụ so với dòng điều hòa thông thường.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp do khi lựa chọn và sử dụng không đúng cách nên người sử dụng thấy rằng chúng không có khả năng tiết kiệm điện tốt như được quảng cáo.

Ảnh minh hoạ

1. Chọn không đúng công suất khi mua

Đừng vì tiếc tiền ban đầu mà lựa chọn những chiếc máy điều hòa có công suất thấp hơn công suất cần phải phục vụ đủ cả diện tích phòng. Điều này sẽ khiến máy hoạt động quá công suất, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện hơn, phòng thì không mát mà còn tạo ra âm thanh ồn ào. Để lựa chọn đúng nên tham khảo ý kiến của nhân viên tư vấn, chú ý vị trí cũng như diện tích căn phòng,...

2. Lắp đặt sai vị trí

Cũng như các loại điều hoà khác, vị trí của máy điều hoà inventer cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả năng lượng của nó. Nhiều nhà lắp điều hòa trên bức tường nóng nhất trong phòng. Họ cho rằng làm như vậy căn phòng sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, tuy nhiên máy phải làm việc nhiều hơn để làm mát bức tường quá nhiệt trước rồi mới đến không khí trong phòng.

3. Ngộ nhận về điều hòa Inverter

Tiết kiệm điện và làm mát nhanh là tính năng đặc trưng của các dòng điều hòa Inverter (biến tần). Tuy nhiên, khi dùng điều hòa inverter, máy phải có công suất đủ đáp ứng tải trong phòng. Nếu không, điều hòa inverter có thể sẽ tiêu tốn điện nhiều hơn so với điều hòa thông thường ít nhất là 10%.

Máy lạnh Inverter thường chỉ tỏ ra tiết kiệm điện một cách hiệu quả rõ rệt khi chúng được sử dụng trong một thời gian dài (khoảng từ 6-8 tiếng trở lên). Vì thế, với những không gian chỉ sử dụng trong thời gian ngắn trong ngày thì lựa chọn lắp máy lạnh thường sẽ tối ưu hơn.

4. Không chỉ nhiệt độ quá thấp để hạ nhiệt nhanh

Khi sử dụng điều hoà, nhiều người có thói quen khi vào phòng bật mở điều hoà liền cài đặt ở nhiệt độ rất thấp (16-18 độ C) để phòng nhanh hạ nhiệt. Song, đây là cách làm sai lầm, cần phải dừng ngay. Bởi, cài đặt nhiệt độ quá thấp như vậy sẽ làm cho máy điều hoà phải hoạt động hết công suất nhằm đạt đúng nhiệt độ yêu cầu. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ tốn nhiều điện năng.

Điều hoà inverter có công nghệ biến tần nên sẽ tự động hoạt động công suất cao để đạt đến nhiệt độ yêu cầu, sau đó giảm công suất để duy trì nhiệt độ ổn định để tiết kiệm điện không cần phải dùng thao tác thủ công tự điều chỉnh.

5. Nguồn điện không ổn định

Máy điều hòa inverter được điều khiển bằng các vi mạch điện tử nên dễ bị ảnh hưởng nếu nguồn điện không ổn định. Do đó, khi sử dụng ta cần đáp ứng theo chuẩn điện áp nhà sản xuất yêu cầu. Theo đó, ta nên lắp kèm với ổn áp để tránh tình trạng hư hỏng cho các vi mạch giúp máy lạnh bền và tiết kiệm điện năng hơn.

6. Tắt điều hòa khi phòng đủ lạnh

Nhiều người tắt điều hòa ngay khi phòng đủ mát và bật lại khi trời nóng để tiết kiệm điện. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng điều này lại gây ra tác dụng ngược đối với máy lạnh Inverter. Máy lạnh cần tiêu tốn nhiều điện năng khi khởi động. Do đó, thay vì bật lên 16 độ C rồi tắt ngay sau vài phút, mọi người nên để máy ổn định ở 25 độ C trong thời gian dài.

Tác giả: Tường Vy (tổng hợp)

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn