Rút giấy phép nhà thuốc bán khẩu trang y tế giá ‘cắt cổ’

Ngày 2/2, trao đổi với Tiền Phong, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, Sở đã lập biên bản, thu hồi giấy phép đối với một nhà thuốc do bán giá cao khẩu trang y tế trong lúc tình hình virus corona đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, ông Dương Đình Chỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi thị sát việc cung ứng khẩu trang và các vật tư y tế khác liên quan đến phòng chống dịch nCoV. Qua quá trình kiểm tra phát hiện tại nhà thuốc Linh Chi 4, (địa chỉ tại Ki ốt số 34-35 Chợ ga Vinh, phường Lê Lợi, TP Vinh) bán khẩu trang y tế Luxury loại 1 bao 2 cái cho khách hàng với giá 30.000 đồng.

Chủ nhà thuốc này lý giải do khan hàng, nhập giá cao nên bán cao. Tại thời điểm kiểm tra cơ sở không có giấy phép hành nghề do Sở Y tế cấp, cơ sở chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh; không xuất trình được hoá đơn nhập hàng khẩu trang và một số mặt hàng thuốc khác. Đoàn công tác tiến hành lập biên bản, phạt, yêu cầu cơ sở ngừng kinh doanh và thu hồi giấy phép của cơ sở này.

CSGT Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân.

Trong khi đó, CSGT - TT Công an TP Vinh, CSGT Công an thị xã Thái Hoà, một số tiệm thuốc ở huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An) đã phân phát miễn phí hàng ngàn chiếc khẩu trang y tế cho người phòng chống dịch bệnh.

“Với tình hình hiện tại, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm những cơ sở nào vi phạm. Đồng thời đề nghị Quản lý thị trường vào cuộc thanh kiểm tra. Hiện, Nghệ An đang ở tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp bị bệnh), các cấp ngành sẵn sàng ứng phó dịch bệnh”, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nói thêm.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong