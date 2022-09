Rùng mình khoảnh khắc rắn gần 2m bò vào nhà "dạo chơi"

Đoạn phim cho thấy loài bò sát dài 6ft (hơn 1,8m) rướn người giữa các chậu và chảo trên bồn rửa bát của một gia đình ở tỉnh Sukothai, Thái Lan, vào ngày 25/8.

Con rắn tìm thấy một lỗ nhỏ trên cửa sổ để "đột nhập" vào phòng và sau đó trốn thoát trước khi bị bắt.

Jaja Piyanut cho biết cô đang nấu cơm thì con vật đột ngột chui vào phòng. “Tôi đang rửa nồi cơm thì con rắn xuất hiện. Tôi đã rất sợ hãi. Mới sáng sớm và tôi không biết phải làm gì”, Jaja cho biết.

Nguồn: Newsflare

Sinh vật, được cho là rắn chuột đầu đồng cuối cùng đã tự bỏ đi trong khi gia chủ đã sửa lại cửa sổ để ngăn không cho bất kỳ loài bò sát nào khác xâm nhập vào nhà.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn