Rùng mình clip nam thanh niên điều khiển xe đạp điện lạng lách, vượt ẩu, lao thẳng vào đầu xe khách ngược chiều

Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, cho thấy một nam thanh niên điều khiển xe đạp điện phóng nhanh, lạng lách trên đường. Khi thấy phía trước có một chiếc xe tải và đông người đi xe máy đang dừng lại ven đường, thanh niên đã ngoái đầu lại phía sau quan sát đường rồi lách xe sang trái để vượt lên.

Tuy nhiên, do không chú ý quan sát đường ngược chiều phía trước đang có một chiếc xe ô tô khách đi tới nên khi vừa thoát khỏi đuôi xe tải, nam thanh niên đã đâm thẳng vào đầu ô tô khách.

Hậu quả vụ tai nạn khiến chiếc xe đạp điện bị đâm vỡ nát, các mảnh nhựa văng khắp nơi, nam thanh niên may mắn thoát nạn trong gang tấc.

Tác giả: PN

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT