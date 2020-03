Ronaldo bị cách ly sau khi đồng đội dương tính với virus corona

Tin dữ đến với người hâm mộ Juventus khi trung vệ Daniele Rugani bị phát hiện dương tính với virus corona. Điều đáng lo ngại là cầu thủ người Italy đã dùng chung phòng thay đồ với toàn bộ đội hình chính Bianconeri.

Hiện tại, Ronaldo ở quê nhà Madeira để thăm mẹ. Tờ Quotidiano Sportivo vàAbola đưa tin siêu sao người Bồ Đào Nha đang bị cách ly ở nhà riêng do có tiếp xúc với Rugani tại Juventus. CLB chủ sân Allianz cũng yêu cầu toàn bộ thành viên đội một cùng ban huấn luyện thực hiện những biện pháp cách ly để tránh dịch bệnh lây lan.

Ronaldo bị cách ly ở quê nhà. Ảnh: Getty.

Người hâm mộ đều đang cầu nguyện cho Ronaldo, gia đình cùng đồng đội của anh không bị virus corona tấn công.

Không chỉ có Juventus, Inter cũng hủy bỏ toàn bộ lịch tập luyện, hoãn trận đấu với Getafe ở vòng 16 đội Europa League để thực hiện cách ly do trước đó, thầy trò HLV Conte vừa có trận đấu với Juventus.

Daniele Rugani có những chia sẻ trấn an người hâm mộ, đồng thời kêu gọi tất cả tuân thủ các chỉ dẫn y tế để tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19: "Các bạn có thể đã đọc tin tức, và đó là lý do tôi muốn trấn an với tất cả rằng tôi vẫn ổn. Tuy nhiên, lúc này tôi cảm thấy có trách nhiệm để nói lời cảm ơn tới tất cả y bác sĩ đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp trong bệnh viện".

Tác giả: Tuấn Nguyên

Nguồn tin: zing.vn